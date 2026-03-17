Mahir Polat kimdir? Mahir Polat'ın ev hapsi kalktı mı, neden tutuklanmıştı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, son dönemde Türkiye gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. 2019 yılında İBB'de Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı olarak göreve başlayan ve tarihi eserlerin restorasyonu projelerini yöneten Polat, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı. Peki, Mahir Polat kimdir? Mahir Polat'ın ev hapsi kalktı mı? Detaylar...

MAHİR POLAT KİMDİR?

Mahir Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan bir kamu yöneticisidir. 2019 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde İBB'de Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı olarak göreve başlayan Polat, tarihi eserlerin restorasyonu ve renovasyonu projelerinin yürütüldüğü İBB Miras'ın da yöneticiliğini üstlenmiştir. Polat'ın kariyeri, şehircilik ve kültürel miras korunmasına odaklanan yerel yönetim çalışmalarını içerir ve bu alandaki deneyimi ile bilinir.

CHP içerisinde de aktif olarak yer alan Polat, belediye yönetim süreçlerinde söz sahibi bir figür olarak öne çıkmıştır. 2025 yılında Türkiye gündemine giren "kent uzlaşısı" soruşturması bağlamında tutuklanmasıyla kamuoyu tarafından daha geniş biçimde tanınmıştır.

MAHİR POLAT'IN EV HAPSİ KALKTI MI, NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

17 Mart 2026 tarihinde mahkeme, Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararını kaldırdı. Bu karar Polat'a uygulanan adli kontrol tedbirinin tamamen sona erdiği anlamına geliyor; Polat artık ev hapsi ya da özel hareket kısıtlaması olmadan serbest durumdadır. İlgili kararın resmî işlemlerinin tamamlanması için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne iletilmesi bekleniyor.

Bu gelişme, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yürütülen hukukî sürecin yeni bir aşamaya geçtiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ev hapsi tedbirinin kaldırılması Polat'ın üzerindeki kısıtlamaların sona erdiğini belirtiyor.