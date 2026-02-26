Mahir Günşiray, Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Peki, Mahir Günşiray kimdir, sevgilisi kim? Mahir Günşiray kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MAHİR GÜNŞİRAY KİMDİR?

Mahir Günşiray, 10 Ağustos 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli isimlerinden biridir. Sanatçı Orhan Günşiray'ın oğlu olarak sanatla büyüyen Mahir Günşiray, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuş ve tiyatro dünyasında güçlü bir kariyer inşa etmiştir. Eğitimini sadece Türkiye ile sınırlamayan Günşiray, Leeds Üniversitesi'nde The Workshop Theatre'da yüksek lisans yapmış, ardından Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde sanatta yeterlik seviyesine ulaşmıştır.

Kariyeri boyunca Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Theatre an der Ruhr (Almanya), Tiyatro Ti ve Tiyatro Oyunevi gibi prestijli sahnelerde görev almış, hem oyuncu hem yönetmen olarak pek çok projeye imza atmıştır. Ayrıca Samuel Beckett'in "Film" adlı video filmini yöneterek sinema alanında da kendini göstermiştir. 1987 yılından itibaren çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapan Mahir Günşiray, halen Tiyatro Oyunevi'nin kurucularından biri olarak yönetmenlik ve oyunculuk yapmaktadır.

MAHİR GÜNŞİRAY SEVGİLİSİ KİM?

Mahir Günşiray, uzun yıllar hayatını eşi Claude Leon Günşiray ile paylaşmış, eşinin 2023 yılında hayatını kaybetmesiyle büyük bir kayıp yaşamıştır. Sanat ve tasarım dünyasında da isim yapmış olan Claude Leon Günşiray, dekor ve kostüm tasarımıyla tanınmıştır.

Günümüzde Mahir Günşiray'ın hayatında Hatice Aslanşu bulunmaktadır. Hatice Aslanşu, sanatçının yakın çevresine göre sevgilisi olarak yaşamını sürdürmektedir.

MAHİR GÜNŞİRAY KAÇ YAŞINDA?

10 Ağustos 1960 doğumlu olan Mahir Günşiray, 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

MAHİR GÜNŞİRAY NERELİ?

Mahir Günşiray, doğum yeri olan İstanbul / Türkiye'de dünyaya gelmiş ve bu kentin kültürel atmosferinde yetişmiştir. İstanbul'un sanatla iç içe geçmiş yaşamı, Mahir Günşiray'ın hem tiyatro hem sinema alanında kendini geliştirmesinde önemli bir etken olmuştur.

MAHİR GÜNŞİRAY'IN TİYATRO KARİYERİ

Mahir Günşiray, tiyatro sahnelerinde hem klasik hem modern oyunlarda rol almış, aynı zamanda yönetmenlik yapmıştır. Öne çıkan tiyatro oyunları arasında şunlar yer almaktadır:

1985: Kanlı Düğün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Kül Bellek – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Sayım Suyum Yok – Bursa Devlet Tiyatrosu

1988: Soğan – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2011: Tiyatro Öldü – Tiyatro Oyunevi

Ayrıca, "Adam Adamdır", "Ahmed Arif", "Antigone", "Beklerken", "Beş Yıl Geçince", "Ceza Kolonisinde" ve "Evlenme" gibi oyunlarda hem yönetmen hem oyuncu olarak sahne almıştır. Mahir Günşiray, tiyatrodaki üretkenliği sayesinde hem öğrencilerine hem de izleyicilere ilham vermektedir.

MAHİR GÜNŞİRAY'IN FİLMOGRAFİSİ

Sinema kariyerine 1965 yılında Oğlum Oğlum filmiyle başlayan Mahir Günşiray, pek çok önemli yapımda rol almıştır. Film ve dizi çalışmalarından bazıları şunlardır:

Filmler:

1979: Bebek

1988: Dudaktan Kalbe

1989: Kaldırım Serçesi

1992: Metamorfoz

2007: Gitmek: Benim Marlon ve Brandom Gitmek

2013: Çanakkale: Yolun Sonu

2023: Şahmaran

Diziler:

2006: Sağır Oda

2008: Bıçak Sırtı

2011: İffet

2013: Dila Hanım

2017: Fazilet Hanım ve Kızları

2021: Kalp Yarası

Mahir Günşiray, internet dizi ve filmlerinde de aktif olarak yer almış ve 2023 yılında Kötü Adamın 10 Günü adlı projede performans sergilemiştir.