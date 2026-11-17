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Mahallenin Muhtarları'ndaki Fadime karakterine ünlü oyuncu Aydan Burhan hayat verdi. 1 Kasım 1968'de Bursa'da doğan Aydan Burhan, Bursa Belediye Konservatuarı'nda eğitim aldı. 1992-1997 yılları arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları'ndaki Fadime rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, sonraki yıllarda da birçok dizi ve filmde rol aldı. Kemal Sunal'la aynı filmlerde de oynayan Aydan Burhan, Vezir Parmağı, Kızkaçıran, Şefkat Tepe, Sen Anlat Karadeniz ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarla kariyerini sürdürdü. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Fadime'si Aydan Burhan'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili tüm detaylar.

MAHALLENİN MUHTARLARI FADİME KİMDİR?

Mahallenin Muhtarları'ndaki Fadime karakterini oyuncu Aydan Burhan canlandırdı. Burhan, dizideki bu rolüyle izleyicilerin hafızasına kazındı ve uzun yıllar boyunca "Fadime" olarak anıldı.

FADİME'Yİ KİM OYNADI?

Mahallenin Muhtarları'nın Fadime'sine Aydan Burhan hayat verdi. Oyuncu, karakterin sıcak ve samimi yapısını başarıyla yansıtarak dizinin en sevilen isimleri arasına girdi.

AYDAN BURHAN KİMDİR?

Aydan Burhan, 1 Kasım 1968'de Bursa'da doğdu. Oyunculuk eğitimini Bursa Belediye Konservatuarı'nda aldı. Sinema kariyerinde usta oyuncu Kemal Sunal ile Boynu Bükük Küheylan ve Gülen Adam filmlerinde rol aldı. Mahallenin Muhtarları'ndaki Fadime rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Burhan, televizyon dünyasının tanınan yüzleri arasına girdi.

AYDAN BURHAN KAÇ YAŞINDA?

1968 doğumlu olan Aydan Burhan, 58 yaşında.

AYDAN BURHAN NERELİ?

Aydan Burhan, Bursalı.

AYDAN BURHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları'nın ardından birçok sevilen yapımda rol aldı. Oyuncunun yer aldığı dizilerden bazıları şöyle:

Mahallenin Muhtarları

Vezir Parmağı

Kızkaçıran

Şefkat Tepe

Sen Anlat Karadeniz

Bir Zamanlar Çukurova

AYDAN BURHAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Aydan Burhan'ın sinema kariyerinde Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Boynu Bükük Küheylan ve Gülen Adam filmleri öne çıkıyor.

MAHALLENİN MUHTARLARI NE ZAMAN YAYINLANDI?

Mahallenin Muhtarları, 1992-1997 yılları arasında yayınlandı. Bir İstanbul mahallesinde yaşayan renkli karakterlerin hikayesini anlatan dizi, döneminin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı ve Türk televizyon tarihinin unutulmaz komedi dizileri arasına girdi.