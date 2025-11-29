Magic Osman Fenerbahçe Galatasaray tahmini ne, Magic Osman deri skor tahmini kaç kaç?

Fenerbahçe – Galatasaray derbisine yönelik Magic Osman'ın skor tahmini sporseverler arasında sıkça sorgulanıyor. Taraftarlar, derbinin nasıl biteceğine dair Magic Osman'ın öne sürdüğü tahmini ve beklenen maç skorunu öğrenmek istiyor. Peki Magic Osman'ın derbi için öngördüğü sonuç ne?

MAGIC OSMAN'IN DERBİ YORUMLARI MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi yaklaşırken Magic Osman'ın karşılaşmayla ilgili değerlendirmeleri futbolseverlerin gündeminde. Ünlü ismin maçın gidişatı ve olası sonucu üzerine yaptığı yorumlar yoğun ilgi görüyor.

MAGIC OSMAN'IN SKOR TAHMİNİ

Derbinin nasıl sonuçlanacağına dair tahmini de dikkat çeken Magic Osman, dev mücadelenin Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanacağını öngördüğünü dile getirdi.