Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama mı oldu, kim yaptı? Son dakika...

Son dakika haberleriyle gündeme gelen "Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama" iddiası, dünya basınında yakından takip ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bulunduğu bölgeye yakın noktada yaşandığı öne sürülen olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçerken, patlamanın nedeni ve sorumlularına ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, Macron'un kaldığı otelin yakınında gerçekten patlama oldu mu, saldırıyı kim yaptı? İşte olayla ilgili merak edilen ayrıntılar ve son gelişmeler...

MACRON'UN KALDIĞI OTELİN YAKININDA PATLAMA MI OLDU?

Tarihi ziyaret sürerken Şam'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınındaki bir noktada meydana geldiği aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

2009'DAN BU YANA SURİYE'YE GİDEN İLK FRANSA CUMHURBAŞKANI

Suriye'deki büyük rejim değişikliğinin ardından uluslararası diplomaside dikkat çeken temaslar hız kazandı. Macron, hem Esad sonrası dönemde Şam'a giden ilk AB lideri hem de 2009 yılından bu yana Suriye toprağına ayak basan ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

"İSTİKRAR VE BARIŞ ADINA YENİ BİR SAYFA AÇALIM"

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, Suriye halkına Fransa'nın desteğini iletmek için ülkede bulunduğunu belirtti.

Macron paylaşımında, "Buraya, Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim. Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin, birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım." ifadelerini kullandı.

EŞ-ŞARA İLE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Macron'un, iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmelerde savaş sonrası Suriye'nin yeniden inşası, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasında yeni dönemde geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alınacağı bildirildi.

DEV FRANSIZ ŞİRKETLERİ DE ŞAM'DA

Macron'a Şam ziyaretinde Fransız iş dünyasından önemli isimler de eşlik ediyor. Heyette enerji devi TotalEnergies ile küresel konteyner taşımacılığı grubu CMA CGM'nin CEO'larının da yer aldığı belirtildi.

Bu durum, Fransa'nın Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde enerji, altyapı ve lojistik alanlarında öncü rol üstlenmek istediği şeklinde yorumlanıyor.