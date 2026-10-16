Maçlar ertelendi mi, Süper Lig maçları ertelendi mi?

Süper Lig maçları ertelendi mi sorusunun yanıtı şimdilik "hayır" olarak öne çıkıyor. TFF, 8. hafta programında herhangi bir değişiklik yapıldığını duyurmadı ve maçların açıklanan tarih ve saatlerde oynanması planlanıyor. Erteleme tartışmalarının odağında ise İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor, Kasımpaşa - Samsunspor ve Başakşehir - Gaziantep FK maçları bulunuyor. Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? Tüm detaylar haberimizde…

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Hayır. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların ertelendiğine ya da iptal edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, hafta programında herhangi bir değişiklik yapıldığını açıklamadı. Sosyal medyada dolaşan erteleme iddiaları ve alt liglerdeki erteleme haberleri kafa karışıklığına yol açsa da Süper Lig maçlarının mevcut programa göre oynanması bekleniyor.

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Maçların ertelenip ertelenmeyeceği, özellikle İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri beklenen hava koşullarına bağlı olacak. Meteoroloji uzmanları, cumartesi günü özellikle Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu. Basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe yönetiminin, hava koşullarına göre maç öncesinde erteleme başvurusu yapmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Ancak bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı. Olası bir değişiklik federasyon tarafından resmi olarak duyurulacak.