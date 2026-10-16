Maçlar ertelendi mi, Süper Lig maçları ertelendi mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maçlar ertelendi mi sorusu, İstanbul'da hafta içinde yaşanan sel felaketinin ardından hafta sonu için yapılan yeni kuvvetli yağış uyarılarıyla birlikte futbolseverlerin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Okulların tatil edildiği, pek çok iş yerinin uzaktan çalışmaya geçtiği kentte, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların akıbeti merak konusu oldu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şu ana kadar herhangi bir erteleme kararı açıklanmadı. Peki, Süper Lig maçları oynanacak mı?
Süper Lig maçları ertelendi mi sorusunun yanıtı şimdilik "hayır" olarak öne çıkıyor. TFF, 8. hafta programında herhangi bir değişiklik yapıldığını duyurmadı ve maçların açıklanan tarih ve saatlerde oynanması planlanıyor. Erteleme tartışmalarının odağında ise İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor, Kasımpaşa - Samsunspor ve Başakşehir - Gaziantep FK maçları bulunuyor. Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? Tüm detaylar haberimizde…
MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?
Hayır. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların ertelendiğine ya da iptal edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, hafta programında herhangi bir değişiklik yapıldığını açıklamadı. Sosyal medyada dolaşan erteleme iddiaları ve alt liglerdeki erteleme haberleri kafa karışıklığına yol açsa da Süper Lig maçlarının mevcut programa göre oynanması bekleniyor.
SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENECEK Mİ?
Maçların ertelenip ertelenmeyeceği, özellikle İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri beklenen hava koşullarına bağlı olacak. Meteoroloji uzmanları, cumartesi günü özellikle Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu. Basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe yönetiminin, hava koşullarına göre maç öncesinde erteleme başvurusu yapmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Ancak bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı. Olası bir değişiklik federasyon tarafından resmi olarak duyurulacak.
İSTANBUL'DA OYNANACAK SÜPER LİG MAÇLARI
Hafta sonu İstanbul'da üç Süper Lig maçı oynanacak. Fenerbahçe, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Chobani Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. 18 Ekim Pazar günü ise saat 13.30'da Kasımpaşa ile Samsunspor, saat 19.00'da da İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Erteleme tartışmalarının merkezinde özellikle Kadıköy'deki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yer alıyor.
ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇI YARIDA KALMIŞTI
Erteleme kaygılarının arka planında, hafta içinde İstanbul'da yaşanan bir gelişme bulunuyor. Trendyol 1. Lig'de 14 Ekim Çarşamba günü oynanan Ümraniyespor - Boluspor maçı, yoğun yağış nedeniyle zeminin ağırlaşmasının ardından ikinci yarıda durdurulmuş ve 15 dakikalık aranın ardından ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu örnek, Süper Lig maçlarının da benzer bir durumla karşılaşabileceği endişesini artırdı.
SÜPER LİG 8. HAFTA PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri şöyle:
16 Ekim Cuma
20.00 Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor (Davut Dakul Çelik)
17 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor (Erdem Mertoğlu)
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray (Reşat Onur Coşkunses)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor (Ozan Ergün)
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Çağdaş Altay)
18 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor (Fatih Tokail)
16.00 Kocaelispor - Göztepe (Alper Akarsu)
19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK (Alpaslan Şen)
19 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Cihan Aydın)
MAÇ SIRASINDA ERTELEME KARARI KİM VERİR?
Hava koşulları nedeniyle maç öncesinde erteleme kararı alınması halinde yeni tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirleniyor. Karşılaşma başladıktan sonra zemin koşullarının oyuna elvermemesi durumunda ise maçı durdurma ve erteleme kararı, saha kontrollerinin ardından mücadelenin hakemi tarafından veriliyor. Böyle bir durumda maçın kalan bölümünün ne zaman ve nasıl oynanacağı da federasyonun kararına bağlı oluyor.
ERTELEME KARARLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?
Süper Lig maçlarına ilişkin olası erteleme ya da program değişikliği kararları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Taraftarların ayrıca kulüplerin resmi açıklamalarını takip etmesi ve doğrulanmamış iddialara itibar etmemesi öneriliyor.
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