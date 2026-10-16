Nevşehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, 16 kadın kurtarıldı

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Nevşehir merkezli 9 ilde polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerince, Nevşehir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi, 11'i ise tutuklandı.

Emniyet ve jandarma ekipleri, 13 Ekim'de "fuhşa teşvik ve aracılık etme", "fuhşu kolaylaştırma" ve "fuhuş için yer temin etme" suçlarına yönelik çalışma yürütmüş, Nevşehir, Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve döviz cinsinden para, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, operasyon kapsamında zorla fuhşa sürüklenen 16 mağdur kadın kurtarılmıştı.

Kaynak: AA