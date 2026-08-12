M7 metrosu ne zaman açılacak? SON DAKİKA! Mecidiyeköy-Nurtepe M7 Metro Hattı ne zaman açılacak, ne açıklama yapıldı?

İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Nurtepe bölümünde devam eden çalışmalarla ilgili yeni gelişme yaşandı. İBB yetkilileri, yaklaşık 60 metrelik hasarlı bölümde çalışmaların sürdüğünü belirtirken, hattın 2026 yılının sonuna doğru ve mümkünse yıl sonuna kalmadan yeniden hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından "M7 metrosu ne zaman açılacak?" ve "Mecidiyeköy-Nurtepe seferleri ne zaman başlayacak?" soruları yeniden gündeme geldi.

M7 METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Nurtepe bölümündeki çalışmalar devam ederken, hattın yeniden hizmete gireceği tarih merak konusu oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, onarım sürecine ilişkin yaptığı açıklamada çalışmaların 2026 yılının sonuna doğru tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

İBB'nin açıklamasına göre ekipler, belirlenen mühendislik çözümü doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken hattın mümkün olduğunca yıl sonundan önce tamamlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki M7 seferlerinin 2026 yılı sonuna doğru yeniden başlaması hedefleniyor.

MECİDİYEKÖY-NURTEPE ARASINDA SEFERLER NEDEN DURDURULDU?

M7 Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Nurtepe bölümünde yer altı suyu hareketliliğinin yol açtığı deformasyon nedeniyle raylarda hasar meydana geldi. Yaşanan hasarın ardından güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla bu bölümdeki seferler 27 Nisan'da durduruldu ve bölgede kapsamlı onarım çalışması başlatıldı.

Ekipler, rayların bulunduğu deformasyonlu bölgede çalışmalarını sürdürürken, hattın yeniden güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi için gerekli mühendislik uygulamalarını gerçekleştiriyor.

MECİDİYEKÖY-NURTEPE M7 METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki M7 metro seferlerinin yeniden başlatılması için çalışmaların 2026 yılı sonuna doğru tamamlanması planlanıyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, hedeflerinin çalışmaları mümkün olduğunca yıl sonuna kalmadan bitirmek olduğunu ifade etti.

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz ise deformasyonun yaşandığı bölgede yaklaşık 60 metrelik bölümde yürütülen kırım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın gerekli kontrollerden geçirilerek yeniden hizmete açılması planlanıyor.