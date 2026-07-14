M7 metrosu açıldı mı? M7 Yıldız–Mahmutbey metro hattı M7 metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul'da toplu ulaşımın en yoğun kullanılan hatlarından biri olan M7 Yıldız– Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik süreç, binlerce yolcunun gündemindeki yerini koruyor. Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından Mecidiyeköy Durağı'nın işletmeye kapatılması, hattı kullanan vatandaşların "M7 metrosu açıldı mı?" ve "M7 Yıldız–Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramasına neden oldu. İşte Metro İstanbul'un resmi açıklamalarına göre M7 hattındaki son durum...

M7 METROSU AÇILDI MI?

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy Durağı işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada, hattın Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde bulunan makas bölgesinde, yer altı suyu akış kaynağındaki artış nedeniyle ray hattının bir bölümünde onarım gerekliliği oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu bölümün yeniden güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla teknik inceleme ve tespit çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Yapılacak teknik değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, M7 metrosunun tamamının yeniden normal işletme düzenine geçtiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yolcuların güncel gelişmeleri Metro İstanbul'un resmi iletişim kanallarından takip etmeleri isteniyor.

Metro İstanbul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde, yer altı suyu akış kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu bölgenin güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla teknik inceleme ve tespit çalışmaları başlatılmıştır. Tespitlerin ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçilecektir. Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır."

Yetkililer, süreç boyunca güvenli işletmenin öncelikli olduğunu vurgulayarak çalışmaların resmi duyurularla paylaşılacağını bildirdi.

M7 YILDIZ–MAHMUTBEY METRO HATTI M7 METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı'nın tamamen yeniden hizmete alınacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi olarak açıklanmış kesin bir takvim bulunmuyor.

Metro İstanbul'un paylaştığı bilgilere göre süreç şu aşamalardan oluşuyor:

Teknik inceleme ve tespit çalışmalarının tamamlanması,

Elde edilen sonuçlara göre kalıcı onarım çalışmalarının yürütülmesi,

Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından hattın yeniden işletmeye alınması.

Bu nedenle M7 Mecidiyeköy Durağı'nın veya hattın normal işletmeye ne zaman döneceğine ilişkin resmi bir tarih açıklanmadı.

Metro İstanbul, gelişmelerin resmi sosyal medya hesapları, internet sitesi ve istasyon içi duyurular aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Yolcuların yalnızca resmi açıklamaları takip etmeleri tavsiye edilir.

Konuyla ilgili yeni bir resmi duyuru yapılması halinde bilgiler güncellenecektir.