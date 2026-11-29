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Lyon-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin merak ettiği konular arasında. Fransa Ligue 1'deki Lyon-Monaco maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te Parc Olympique Lyonnais'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LYON-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Monaco arasındaki Ligue 1 maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Fransa Ligue 1'in Türkiye'deki yayın hakları kapsamında karşılaşma, beIN SPORTS abonelerine sunulacak.

BEIN SPORTS 3 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 3, Digiturk platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınları, ilgili abonelik paketine sahip kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. İnternet üzerinden yapılan yayınlarda ise bağlantı hızına bağlı olarak zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

LYON-MONACO MAÇI HANGİ GÜN?

Lyon-Monaco maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Fransa Ligue 1'in normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Pazar gecesi oynanacak maç, Ligue 1'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

LYON-MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak belirlendi. Türkiye ile Fransa arasındaki saat farkı nedeniyle maç, Fransa yerel saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç saati ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

LYON-MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Lyon metropol bölgesinde, Décines-Charpieu'da bulunan Parc Olympique Lyonnais'de oynanacak. Groupama Stadium adıyla da bilinen stadyum, 2016 yılında açılmıştı. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyum, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da maçlara ev sahipliği yapmıştı. Lyon, iç saha maçlarını bu stadyumda oynuyor.

FRANSA LIGUE 1 HAKKINDA

Ligue 1, Fransa'nın en üst düzey profesyonel futbol ligidir. Ligde 18 takım mücadele ediyor ve sezon boyunca her takım diğerleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşıyor. Sezon sonunda ligi zirvede tamamlayan takım şampiyon olurken, üst sıralarda yer alan takımlar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıyor. Alt sıralarda yer alan takımlar ise Ligue 2'ye düşüyor.

Ligue 1, dünya futboluna pek çok yıldız oyuncu kazandırmasıyla biliniyor. Fransız kulüplerinin güçlü altyapıları, ligin genç yeteneklerin parladığı bir lig olarak öne çıkmasını sağlıyor.

LYON VE MONACO

Olympique Lyon, Fransız futbolunun en başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor. Kulüp, 2001-2002 sezonundan başlayarak art arda yedi Ligue 1 şampiyonluğu kazanarak Fransız futbol tarihine geçmişti. Lyon, Avrupa kupalarında da Fransa'yı başarıyla temsil eden kulüpler arasında yer alıyor.

Monaco ise Monako Prensliği'nin temsilcisi olarak Fransa liginde mücadele ediyor. Kırmızı-beyaz renkleriyle tanınan kulüp, birçok Ligue 1 şampiyonluğu kazanmış ve 2004 yılında Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti. Monaco, son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda kazanmıştı. Kulüp, genç oyuncu yetiştirme ve geliştirme konusundaki başarısıyla da tanınıyor.

MAÇIN ÖNEMİ

Lyon ile Monaco arasındaki karşılaşma, Ligue 1'in üst sıralarındaki yarış açısından önemli bir yere sahip. Lyon, taraftarı önünde alacağı galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirmek isterken, Monaco da deplasmandan puanla dönerek Avrupa kupaları hedefine yaklaşmayı amaçlıyor. İki takımın da hücum oyununa önem vermesi, karşılaşmanın keyifli geçmesi beklentisini artırıyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Lyon-Monaco maçını izlemek için beIN SPORTS 3 kanalının yer aldığı bir abonelik paketine sahip olunması gerekiyor. Digiturk aboneleri karşılaşmayı 79. kanaldan takip edebilir. Abonelik paketleri ve ücretlerine ilişkin güncel bilgiler, yayıncı kuruluşun resmi kanallarından öğrenilebilir. Karşılaşmanın gece saatlerinde başlayacak olması nedeniyle maçı izleyecek futbolseverlerin yayın akışını önceden kontrol etmesi öneriliyor.

FRANSIZ FUTBOLUNU TÜRKİYE'DEN İZLEMEK

Ligue 1 maçları, Türkiye'de hafta sonları farklı saatlerde ekrana geliyor. Fransa ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle pazar akşamı oynanan büyük maçlar, Türkiye'de gece saatlerinde yayınlanıyor. Bu durum, futbolseverlerin Süper Lig ve diğer Avrupa liglerindeki maçların ardından Ligue 1'deki önemli karşılaşmaları da takip etmesine imkân tanıyor. Lyon ile Monaco arasındaki mücadele de pazar gecesinin en dikkat çekici futbol karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.