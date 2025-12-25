Lütfi Arıboğan hangi takımlı, Lütfi Arıboğan Galatasaray'da yöneticilik yaptı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, eski TFF Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan'ın yanı sıra Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal savcılığa davet edildi. Açıklamada, söz konusu isimlerin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamaları kapsamında ifadelerinin alınacağı belirtildi. Yaşanan gelişmeler sonrası Lütfi Arıboğan'ın Galatasaray ile herhangi bir yöneticilik bağının olup olmadığı yeniden tartışılmaya başlandı.

LÜTFİ ARIBOĞAN'IN HAYATI VE EĞİTİMİ

Lütfi Arıboğan, 30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Sporla olan bağı küçük yaşlarda başladı ve gençlik döneminde basketbola yöneldi.

BASKETBOL KARİYERİ

Basketbol hayatına 1971 yılında Çukobirlik takımında adım atan Arıboğan, kariyeri boyunca Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülker spor gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Uzun yıllar profesyonel olarak basketbol oynadıktan sonra 1996 yılında aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ DÖNEMİ

Basketbolu bıraktıktan sonra spor yöneticiliğine geçiş yapan Arıboğan, ilk olarak Ülkerspor'da genel menajerlik görevini üstlendi. Bu pozisyonda yaklaşık 8 yıl boyunca görev yaparak kulüp yönetiminde önemli sorumluluklar aldı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU GÖREVLERİ

2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Levent Bıçakçı tarafından TFF Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Daha sonraki yıllarda Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlık dönemlerinde de federasyon bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Bu süreç Ocak 2012'ye kadar devam etti.

GALATASARAY VE DİĞER GÖREVLERİ

6 Temmuz 2012 tarihinde Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürü olarak göreve başlayan Lütfi Arıboğan, 25 Ekim 2014'te yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından bu görevinden ayrılma kararı aldı. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevinde de bulundu.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANLIK ADAYLIĞI

27 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olan Arıboğan, yapılan seçimde 174 oyun 81'ini aldı. Ancak seçimi 93 oy alan Harun Erdenay kazandı.