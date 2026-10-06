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Lüksemburg Bulgaristan maçı hangi kanalda, Lüksemburg Bulgaristan nereden CANLI izlenir?

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Lüksemburg Bulgaristan maçı hangi kanalda, Lüksemburg Bulgaristan nereden CANLI izlenir?
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Lüksemburg Bulgaristan maçı hangi kanalda, Lüksemburg Bulgaristan maçı nereden canlı izlenir? UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Lüksemburg, sahasında Bulgaristan'ı ağırlıyor. Grubunda puan hanesini artırmak isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki Lüksemburg-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde akşam saatlerinde oynanacak Lüksemburg- Bulgaristan karşılaşması, grup hesapları açısından önemli bir eşleşme olarak dikkat çekiyor. Maçı takip etmek isteyenler, "Lüksemburg- Bulgaristan maçı Türkiye'de hangi kanalda, maç şifresiz mi, canlı izleme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın durumu, maç saati ve canlı takip seçeneklerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

LÜKSEMBURG-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Lüksemburg ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın durumu da netlik kazandı. Lüksemburg-Bulgaristan mücadelesi, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform tarafından yayınlanmayacak. Bu nedenle maç, Türkiye'deki futbolseverler için canlı yayın seçeneği olmadan oynanacak.

LÜKSEMBURG-BULGARİSTAN MAÇI NEREDEN CANLI TAKİP EDİLİR?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları herhangi bir kuruluş tarafından alınmadığı için maçı yerli kanallardan izlemek mümkün olmayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın skorunu ve önemli anlarını canlı skor siteleri ile UEFA'nın resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Yayın programında son dakika değişikliği olabileceği ihtimaline karşı maç saatine yakın dönemde güncel yayın listelerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

LÜKSEMBURG-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Lüksemburg-Bulgaristan karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te, Lüksemburg yerel saatiyle ise 20.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

LÜKSEMBURG-BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, Lüksemburg'un başkenti Lüksemburg şehrinde bulunan Stade de Luxembourg'da oynanacak. Lüksemburg milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan modern stadyumda ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle galibiyet hedefliyor. Bulgaristan ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE ÖNEMLİ SINAV

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bu akşam kritik bir mücadeleye çıkacak. Lüksemburg iç saha avantajını değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmak isterken, Bulgaristan ise deplasmanda galibiyet alarak grupta avantaj elde etmenin peşinde olacak. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Lüksemburg - Bulgaristan

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 21.45

Stadyum: Stade de Luxembourg, Lüksemburg

Yayın: Türkiye'de yayın yok

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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