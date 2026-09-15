LPG benzin zam SON DAKİKA! 15 Eylül 2026 LPG ve benzine zam gelecek mi?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Benzin ve LPG fiyatlarında bugün itibarıyla yeni bir zam veya indirim uygulanmazken, benzinin litre fiyatında son değişiklik 12 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti. Peki, 14 Eylül 2026 LPG ve benzine zam gelecek mi? Detaylar haberimizde.

15 EYLÜL 2026 LPG VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzine ve LPG'ye yeni bir zam veya indirim uygulanmadı. Benzin fiyatlarında son değişiklik 12 Eylül Cumartesi günü gerçekleşirken, LPG fiyatlarında ise bugün için açıklanmış yeni bir değişiklik bulunmuyor.

Benzinin litre fiyatı 13 Eylül itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 80,26 TL, Ankara'da 81,25 TL ve İzmir'de 81,52 TL seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin yaklaşık 80,12 TL'den satılıyor.

LPG fiyatlarında ise İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 34,99 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 34,39 TL, Ankara'da 35,09 TL ve İzmir'de 34,99 TL seviyeleri görülüyor.

14 Eylül itibarıyla benzin ve LPG tarafında yeni bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

15 EYLÜL'DE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzinin litre fiyatında yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor. Benzin fiyatlarına son olarak 12 Eylül Cumartesi günü yaklaşık 3,20 TL zam yansıtılmıştı.

13 Eylül itibarıyla oluşan fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi yaklaşık 80,26 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 80,12 TL, Ankara'da 81,25 TL ve İzmir'de 81,52 TL seviyesinde bulunuyor.

Bugün yeni bir fiyat değişikliği açıklanmadığı için söz konusu rakamlar 14 Eylül için referans pompa fiyatları olarak öne çıkıyor.

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? 15 EYLÜL MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

14 Eylül itibarıyla motorin fiyatına pompaya yansımış yeni bir zam bulunmuyor. Ancak 15 Eylül Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında yaklaşık 7,67 TL'lik artış beklentisi bulunuyor.

Söz konusu 7,67 TL'lik rakam henüz kesinleşmiş bir zam tutarı değil. Motorin fiyatının uygulanacağı tarihe kadar piyasa koşullarına bağlı olarak rakamda değişiklik yaşanabilir.

14 Eylül itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı yaklaşık 89,01 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 88,87 TL seviyesinde bulunuyor.

LPG'YE ZAM VAR MI, LPG LİTRE FİYATI NE KADAR?

14 Eylül 2026 itibarıyla LPG fiyatlarında açıklanmış yeni bir zam veya indirim bulunmuyor.

13 Eylül itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG'nin litre fiyatı yaklaşık 34,99 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 34,39 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara'da LPG yaklaşık 35,09 TL, İzmir'de ise 34,99 TL'den satılıyor.

İSTANBUL 14 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklılık gösterebiliyor. 13 Eylül itibarıyla açıklanan referans fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 80,26 TL, motorin 89,01 TL ve LPG 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 80,12 TL, motorin 88,87 TL ve LPG 34,39 TL olarak öne çıkıyor.

14 Eylül itibarıyla benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik bulunmazken, motorin için 15 Eylül'den itibaren yaklaşık 7,67 TL'lik zam beklentisi gündemde bulunuyor.