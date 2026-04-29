LOL YAMA NOTLARI: League of Legends 26.9 Yama Notları

League of Legends evreninde 2026 sezonunun en dikkat çekici güncellemelerinden biri olan 26.9 yama notları, oyun sistemlerinden şampiyon dengelerine, eşyalardan rünlere kadar geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor. Riot Games’in resmi yama yaklaşımına paralel olarak hazırlanan bu güncelleme, özellikle rol hedefleri, koridor dinamikleri ve metayı şekillendiren eşya sistemlerinde köklü düzenlemeler sunuyor. Peki, League of Legends 26.9 Yama notlarına nereden bakılır? Detaylar...

LEAGUE OF LEGENDS 26.9 YAMA NOTLARI

26.9 yaması, oyunun temel oynanış döngüsünü daha akıcı ve dengeli hale getirmeyi hedefliyor. Özellikle koridor aşamasında oyuncuların cezalandırılma oranlarının azaltılması ve rol bazlı ilerlemenin daha anlaşılır hale getirilmesi dikkat çekiyor. Aynı zamanda şampiyon çeşitliliğini artırmaya yönelik AP/AD ölçeklemeleri ve yeni eşya sistemleri de meta üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

HEDEF İLERLEMESİ

Hedef ilerlemesi sisteminde yapılan değişiklikler, oyuncuların koridor dışına çıktığında aldığı cezaları azaltarak daha esnek bir oyun tarzı sunmayı amaçlıyor. Minyon skorları, kuleler ve barikatlar üzerindeki hedef puanı cezaları ciddi şekilde azaltıldı. Ayrıca “hedef koridoru” tanımı genişletilerek harita hareketliliği artırıldı.

HEDEF ÖDÜLLERİ

Hedef ödülleri sisteminde üst koridor ve orta koridor arasında daha dengeli bir güç dağılımı hedefleniyor. Üst koridor XP artışı yeniden düzenlenirken orta koridor için güçlendirilmiş dönüş yerine kalıcı AP ve AD artışı getirildi. Alt koridorun kartopu etkisi ise daha kontrollü hale getirildi.

OYUN SİSTEMLERİ

Minyon dalgaları artık daha dayanıklı hale getirilerek orta ve ileri safha oyunlarda daha fazla stratejik hareket alanı oluşturuluyor. Bu değişiklik, harita kontrolü ve takım savaşlarına geçişi daha kritik hale getiriyor.

MİNYON DALGALARI

Minyonların can değerleri ve hasar ölçeklemeleri güncellenerek dalga birikimi stratejileri güçlendirildi. Bu durum özellikle split push ve objektif kontrol odaklı oyun tarzlarını daha etkili hale getiriyor.

ŞAMPİYONLAR

AMBESSA

R yeteneğinin kullanım süresi artırılarak karşı oyun fırsatları güçlendirildi.

BRIAR

Can büyüme oranı azaltılarak hayatta kalma kapasitesi dengelendi.

EZREAL

AP odaklı oynanış ciddi şekilde güçlendirildi. Yetenek gücü oranları artırılarak büyücü Ezreal yeniden meta potansiyeline kavuştu.

GRAGAS

Hasar azaltma mekaniği güçlendirilerek ileri safha dayanıklılığı artırıldı.

KENNEN

Kritik vuruş ve saldırı hızı sinerjisi eklenerek AD Kennen oynanışı geri getirildi.

SHYVANA

AP ve AD Shyvana ayrımı keskinleştirilerek farklı oyun tarzları desteklendi.

TAHM KENCH

Destek rolünde daha güçlü kalkan ve hareketlilik desteği kazandı.

TALİYAH

Koridor gücü yeniden dengelenerek orman temizleme hızı optimize edildi.

TEEMO

AP ve AD hibrit oynanışa uygun hale getirildi.

UDYR

Q, W ve E yetenekleri arasında hasar dağılımı yeniden düzenlendi.

WARWICK

Geç oyun hasarı artırılarak scaling gücü yükseltildi.

XIN ZHAO

AP ve saldırı hızı odaklı build çeşitliliği artırıldı.

ZERI

Hareketlilik ve erken oyun gücü artırılırken anlık hasar azaltıldı.

ZOE

Koridor baskısı azaltılarak takım savaşlarındaki etkisi dengelendi.

EŞYALAR

AKSİYOM AKIMI

Ult bekleme süresi iade mekanizması yeniden düzenlendi.

DORAN'IN YAYI

Yeni başlangıç saldırı hızı odaklı eşya olarak oyuna eklendi.

DORAN'IN MİĞFERİ

Savunma odaklı yeni başlangıç eşyası olarak tanıtıldı.

GÜNDÜZ VE GECE

Hayatta kalma ve iyileştirme odaklı yeniden tasarlandı.

EBEDİ AÇLIK

Yakın dövüşçüler için daha güçlü yetenek hızı ölçeklemesi eklendi.

AÇGÖZLÜ ÇİZMELERİ

Mutlak sömürü odaklı yeni boots sistemi eklendi.

KİBİR

Daha risk-ödül odaklı saldırı gücü yapısına dönüştürüldü.

FIRSAT

Oyundan kaldırıldı.

AKAN SU ASASI

Yetenek hızı yeniden eklendi.

STATİKK HANÇER

İsabet etkisi odaklı yeni nesil saldırı eşyası olarak yenilendi.

ÖNCÜNÜN ÇANTASI

Oyundan kaldırıldı.

ELEKTRİKLİ DEVİRKILIÇ

Anlık hasar ve zırh delme odaklı yeniden tasarlandı.

RÜNLER

ÖLÜMATEŞİ DOKUNUŞU

Zamanla hasar veren büyücüler için yeni anahtar rün olarak geri getirildi.

SÜRAT COŞKUSU

Oyundan kaldırıldı.

YILDIRIM YAĞMACISI'NIN CİNNETİ

Yeni hareket hız ve hasar odaklı anahtar rün olarak eklendi.

SİHİRLİ YILDIZ

Mesafe bazlı hasar sistemi ile yeniden tasarlandı.

KESKİN SAĞANAK

Saldırı hızına ek gerçek hasar mekaniği eklendi.