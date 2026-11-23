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İstanbul'da 23 Kasım 2026 Pazartesi sabahı başlayan lodosun gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre fırtına gün boyu sürecek; Meteoroloji'nin tahminine göre en sert hali 11.00 ile 16.00 arasında yaşanacak. Rüzgarın ardından kentte sağanak, salı gününden itibaren de belirgin bir soğuma var.

LODOS NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul Valiliği, lodosun pazartesi gecesi etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı. Kesin bir saat verilmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ne göre rüzgar sabah saatlerinden itibaren güçlendi; İstanbul'da en yüksek hızın 11.00-16.00 arasında görülmesi bekleniyor.

Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) da saat 14.00 itibarıyla Balkanlar üzerinden kente soğuk ve yağışlı hava gireceğini bildirdi. Yani rüzgarın en sert saatlerinin hemen ardından yağış başlıyor.

Defne Ela Güneş Haberler.com

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İstanbul'da lodos fırtına şiddetinde esecek, öğleden sonra sağanak başlayacak RÜZGAR SAATTE KAÇ KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK? Meteoroloji'ye göre Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın hızı genelde saatte 50-70 kilometre, bazı bölgelerde 80-90 kilometre. İstanbul için öngörülen en yüksek hız saatte 75 kilometre. AKOM ise lodosun kentte saatte 50-85 kilometre hızla, zaman zaman kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Meteoroloji 23 Kasım için 22 ile sarı kodlu uyarı verdi; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova bu iller arasında. İstanbul Valiliği vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olmalarını istedi. İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? AKOM'un tahminine göre sağanak saat 15.00 civarında, Avrupa Yakası ağırlıklı olarak başlayacak ve 17.00 sularında etkisini artıracak. Saat 23.00'e kadar 30-60 dakika süren gök gürültülü, şiddetli sağanak geçişleri görülebilir. AKOM yerel yağış miktarını metrekareye 10-25 kilogram olarak öngörüyor. HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ? İHA'nın aktardığına göre lodos nedeniyle İDO'nun saat 11.45 Yalova-Yenikapı, 14.50 Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa ve 18.00 Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi. Şehir Hatları'nda ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı, 11.10 Adalar-Beşiktaş seferi, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattı ve 12.05 Adalar-Kadıköy-Kabataş seferleri yapılmayacak. İstanbul'da lodos başladı, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri var

SALI GÜNÜ HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Lodosun ardından hava hızla soğuyor. Meteoroloji'nin 23-29 Kasım tahminine göre mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar salı gününden itibaren, kuzeybatıdan başlayarak ülke genelinde 6 ila 10 derece düşecek. AKOM'un haftalık tahmininde İstanbul'da pazartesi 12-20 derece olan sıcaklık, 24 Kasım Salı günü en düşük 6, en yüksek 9 dereceye iniyor.

LODOS NEREDEN ESER?

Lodos güneybatıdan esen, ılık ve nemli bir rüzgar. Marmara'da daha çok sonbahar ve kış aylarında görülür. Denizde dalga boyunu yükselttiği için vapur ve feribot seferlerini sık sık aksatır: pazartesi günü Avcılar kıyılarında dalgalar yer yer 5 metreye ulaştı.