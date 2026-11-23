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(İSTANBUL) İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un tahminine göre İstanbul'da bugün hava hızla değişiyor. Sabah başlayan lodos şiddetlenerek saatte 50-85 kilometre hızla fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Öğle saatlerinde soğuk havayla birlikte saat 15.00 civarı Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kent genelinde sağanak başlayacak.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bugün öğle saatleri (14.00) itibarıyla Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor.

LODOS GÜÇLENİYOR

AKOM'un tahminine göre güneyli yönlerden (lodos) halen kuvvetli esen rüzgar, şiddetini daha da artıracak. Rüzgar fırtına, zaman zaman kısa süreli kuvvetli fırtına şiddetinde esecek. Rüzgarın hızı saatte 50 ila 85 kilometre olacak.

ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK BAŞLIYOR

Saat 15.00'ten itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere il genelinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. AKOM, yağışların akşam saatlerinde, 17.00 sularında il genelinde etkisini artıracağını öngörüyor.

GECEYE KADAR YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

Gece saatlerine, 23.00'e kadar 30-60 dakika süren gök gürültülü ve şiddetli sağanak geçişleri görülebilecek. Bu yağışlarda yerel olarak metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.

Kaynak: ANKA