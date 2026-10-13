Livaokic neden yok, Livaokic Galatasaray Barselona maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Livakovic Galatasaray - Barcelona maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Türkiye'ye bu kez Barcelona formasıyla dönen eski Fenerbahçeli kalecinin neden forma giymeyeceği, karşılaşma öncesinde en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Futbolseverler, Livakovic'in sağlık durumunu, kadrodaki yerini ve Hansi Flick'in kale tercihini merak ediyor. Peki, Livakovic neden yok, Barcelona'nın kalesini kim koruyacak? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

LİVAKOVİC NEDEN YOK?

Barcelona'nın Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Galatasaray karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak. Deneyimli file bekçisinin ilk 11'de yer almaması, Barcelona teknik heyetinin kale tercihiyle ilgili. Livakovic, maç boyunca yedek kulübesinde bekleyecek ve ihtiyaç duyulması halinde oyuna dahil olabilecek.

LİVAKOVİC SAKAT MI?

Livakovic'in Galatasaray maçı öncesinde açıklanmış herhangi bir sakatlık sorunu bulunmuyor. Hırvat kalecinin maça yedek başlaması, sağlık durumundan değil, teknik direktör Hansi Flick'in kale tercihinden kaynaklanıyor.

LİVAKOVİC CEZALI MI?

Livakovic'in Galatasaray karşılaşmasında forma giymesine engel olacak bir cezası bulunmuyor. Deneyimli kaleci, kadroda yer almasına rağmen teknik tercih nedeniyle maça yedek kulübesinde başlayacak.

BARCELONA'NIN KALESİNİ KİM KORUYACAK?

Galatasaray karşısında Barcelona'nın kalesinde Joan Garcia'nın görev yapması bekleniyor. Barcelona'nın son maçlarda kalede tercihini Joan Garcia'dan yana kullandığı görülüyor.

LİVAKOVİC FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Dominik Livakovic, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Hırvat kaleci, Ağustos 2023'te Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve iki sezon boyunca sarı-lacivertli takımın kalesini korumuştu. Fenerbahçe'nin ardından Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık olarak forma giyen Livakovic, Ağustos 2026'da Barcelona'ya transfer oldu. Böylece deneyimli kaleci, Türkiye'ye bu kez Barcelona formasıyla döndü.

LİVAKOVİC KİMDİR?

Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995'te Hırvatistan'ın Zadar kentinde dünyaya geldi. NK Zagreb ve Dinamo Zagreb'de forma giyen Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın da en önemli isimleri arasında yer alıyor. Deneyimli kaleci, 2022 Dünya Kupası'nda Japonya karşısındaki penaltı atışlarında üç penaltı kurtararak dünya çapında tanınırlık kazanmıştı.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'yi tercih edebilecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.