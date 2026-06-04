Livanur Aydın kimdir? Ali Öner’in eski nişanlısı Livanur Aydın kaç yaşında, nereli?

Ali Öner’in eski nişanlısı olarak tanınan Livanur Aydın, son dönemde kamuoyunun ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor. Ayrılık sonrası yeniden gündeme gelen Aydın hakkında “kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sıkça araştırılıyor. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Livanur Aydın’a dair detaylar merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

LİVANUR AYDIN KİMDİR?

Livanur Aydın, eğitim sektöründe görev yapan ve okul öncesi öğretmeni olarak kariyerini sürdüren bir isimdir. Çocukların gelişim süreçlerine yönelik çalışmalarıyla tanınan Aydın, mesleki yaşamını eğitim alanında devam ettirmektedir. Kamuoyunda ise oyuncu Ali Öner ile yaşadığı ilişki ve nişan süreciyle daha geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

LİVANUR AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Livanur Aydın’ın yaşıyla ilgili kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle kesin bir yaş bilgisi paylaşılmamaktadır.

LİVANUR AYDIN NERELİ?

Livanur Aydın’ın Erzurum’un Oltu ilçesi kökenli olduğu bilinmektedir. Ailesinin bu bölgeden olduğu ifade edilmektedir.

LİVANUR AYDIN NE İŞ YAPIYOR?

Livanur Aydın, okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Eğitim alanında çocukların gelişim süreçlerine yönelik çalışmalar yürütmekte ve mesleki kariyerini bu alanda sürdürmektedir.