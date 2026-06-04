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Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Tadic devrede

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Tadic devrede
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Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferi için yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Juventus ile sözleşme konusunda anlaşamayan Sırp yıldızın durumunu sarı-lacivertli kulübün yakından takip ettiği, Dusan Tadic'in de transferde rol oynayabileceği iddia edildi.

  • Fenerbahçe, Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dusan Vlahovic'i transfer listesine aldı.
  • Dusan Tadic, vatandaşı Vlahovic'in Fenerbahçe'ye transferi için devreye girmeye hazırlanıyor.
  • Vlahovic, yıllık 8 milyon euro maaş ve bonuslar talep ediyor; Juventus 6 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'de forvet arayışları sürerken Dusan Vlahovic ismi yeniden gündeme geldi. Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Sırp yıldızın durumunu sarı-lacivertli kulübün yakından takip ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN VLAHOVIC HAMLESİ

Yeni sezonda hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic sesleri yeniden yükselmeye başladı. Juventus ile sözleşme görüşmelerinde istediği sonucu alamayan Sırp golcünün, kariyerine farklı bir takımda devam etmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Dİ MARZİO DUYURDU

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Dusan Vlahovic ile Juventus arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Tarafların maaş konusunda ortak noktada buluşamadığı belirtilirken, yıldız futbolcunun gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

BAŞKAN ADAYLARI DEVREDE

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı devam ederken hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin Vlahovic'in durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpte 26 yaşındaki golcünün yeni sezon için değerlendirilen forvet adayları arasında yer aldığı ifade edildi.

TADIC DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Transfer sürecinde dikkat çeken detaylardan biri ise Dusan Tadic oldu. Fenerbahçe'nin eski yıldızının, vatandaşı olan Vlahovic'in transferinde devreye girmeye hazır olduğu ve oyuncuya kulüp hakkında olumlu referans verdiği iddia edildi.

8 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

Haberde, Dusan Vlahovic'in yıllık 8 milyon euro maaş ve bonuslar talep ettiği belirtildi. Sırp yıldızın ayrıca yüksek bir imza parası istediği ifade edilirken, Juventus'un ise 6 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmediği kaydedildi.

DEV KULÜPLER DE TAKİPTE

Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında bulunan Vlahovic'in transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin ise şartların oluşması halinde resmi adım atabileceği konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet null:

Galatasaray kimi istediyse fenerbahçe ona yanlıyor

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

İddia iddia neresi gerçek???

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