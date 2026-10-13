Livakovic kimdir, Livakovic Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oynadı?

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Livakovic Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oynadı? Hırvat kalecinin Türk futbolundaki geçmişi, özellikle Galatasaray formasıyla gündeme gelmesinin ardından taraftarların en çok merak ettiği konular arasına girdi. Livakovic'in daha önce hangi takımlarda forma giydiği, Fenerbahçe ile bağlantısı ve kariyerindeki önemli dönemeçler arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, Dominik Livakovic kimdir, Fenerbahçe'de ne zaman forma giydi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

LİVAKOVİC KİMDİR? LİVAKOVİC FENERBAHÇE'DE OYNADI MI, NE ZAMAN OYNADI?

Livakovic kimdir, Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oynadı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu akşam RAMS Park'ta ağırlayacağı Barcelona'nın kadrosunda yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Türk futbolseverlerin yeniden gündemine girdi. Daha önce Süper Lig'de forma giyen deneyimli file bekçisinin kariyeri ve Fenerbahçe geçmişi merak ediliyor. İşte Dominik Livakovic hakkında bilinenler...

LİVAKOVİC KİMDİR?

Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995'te Hırvatistan'ın Zadar kentinde dünyaya gelen Hırvat kalecidir. Futbola doğduğu şehrin kulübü NK Zadar'ın altyapısında başlayan Livakovic, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşında bulunuyor. Deneyimli kaleci, bu sezon İspanya'nın Barcelona kulübünde forma giyiyor.

LİVAKOVİC'İN KARİYERİ

Altyapı kariyerine NK Zagreb'de devam eden Livakovic, burada profesyonel olarak futbol hayatına başladı. 2015 yılında 625 bin euro bonservisle Hırvatistan'ın en büyük kulüplerinden Dinamo Zagreb'e transfer olan genç kaleci, yaklaşık 7 yıl boyunca bu takımın kalesini korudu. Dinamo Zagreb'de çok sayıda şampiyonluk yaşayan Livakovic, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

LİVAKOVİC FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Evet, Dominik Livakovic Fenerbahçe'de forma giydi. Hırvat kaleci, Ağustos 2023'te yaklaşık 6,7 milyon euro bonservisle Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferle birlikte kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giyen Livakovic, Türkiye'de futbol hayatının yeni bir sayfasını açtı.

LİVAKOVİC FENERBAHÇE'DE NE ZAMAN OYNADI?

Livakovic, 2023-2024 sezonundan 2025 yazına kadar Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Hırvat kaleci, sarı-lacivertli formayla ilk sezonunda 40 resmi maça çıkarken, 2024-2025 sezonunda 38 maçta görev yaptı. Fenerbahçe'nin 2025 yazında Manchester City'den Ederson'u transfer etmesinin ardından Livakovic'in takımdaki yeri değişti.

GİRONA VE DİNAMO ZAGREB'E KİRALANDI

Fenerbahçe, Eylül 2025'te Livakovic'i sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Girona'ya kiraladı. Ancak Hırvat kaleci, Girona'da resmi maçta forma giyme fırsatı bulamadı ve kiralık sözleşmesi Ocak 2026'da sona erdi. Livakovic, ardından sezonun ikinci yarısında eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderildi ve burada 17 maçta görev aldı.

BARCELONA'YA TRANSFER OLDU

Kiralık süresinin sona ermesiyle Fenerbahçe'ye dönen Livakovic, Ağustos 2026'da yaklaşık 2 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer oldu. Deneyimli kaleci, Katalan ekibinin kaleci rotasyonunda yer alıyor.

LİVAKOVİC GALATASARAY MAÇINDA YEDEK

Livakovic, Barcelona'nın bu akşam RAMS Park'ta oynayacağı Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlayacak. Barcelona'nın kalesinde ise Joan Garcia'nın görev yapması bekleniyor. Böylece eski Fenerbahçeli kaleci, Türkiye'ye bu kez Barcelona formasıyla dönmüş olacak.

HIRVATİSTAN'IN DÜNYA KUPASI KAHRAMANI

Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor. Milli formayı 80'den fazla maçta giyen deneyimli kaleci, özellikle 2022 Dünya Kupası'nda Japonya karşısındaki penaltı atışlarında üç penaltı kurtararak takımını çeyrek finale taşıdı. Livakovic, Hırvatistan'ın turnuvayı üçüncülükle tamamladığı bu Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dünya çapında tanınırlık kazandı.