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Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2026? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2026? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
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LGS 2026 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, bu kez lise kayıt sürecinin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Peki 2026 lise kayıtları ne zaman başlayacak, öğrencilerin ayrıca okula giderek kayıt yaptırması gerekiyor mu? Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2026? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte MEB'in açıkladığı takvime göre lise kayıt ve nakil sürecinde merak edilenler.

Liseye geçiş sürecinde LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler bu kez kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. Birinci ve ikinci nakil dönemleri de tamamlandı. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2026? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

2026 LGS kapsamında merkezi veya yerel yerleştirme sonucunda bir liseye yerleşen öğrenciler için ayrıca bir genel kayıt başvuru tarihi açıklanmış değil. Çünkü yerleştirme sürecinin ardından öğrencilerin kayıt işlemleri MEB'in elektronik sistemi üzerinden yürütülüyor.

2026 takviminde yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildi. Bunun ardından ilk nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. İkinci nakil sonuçları da 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.

Dolayısıyla bugün itibarıyla 2026 LGS'nin merkezi yerleştirme ve iki aşamalı nakil süreci tamamlanmış durumda. Öğrencilerin önündeki bir sonraki önemli aşama, herhangi bir liseye yerleşemeyenler için yapılacak komisyon yerleştirmeleri.

LİSE KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 yılı için MEB'in açıkladığı takvimde LGS yerleştirmesiyle bir devlet lisesine yerleşen öğrenciler açısından ayrı bir genel kayıt haftası bulunmuyor. Asıl belirleyici tarihler yerleştirme ve nakil takviminde yer alıyor.

MEB tarafından açıklanan süreç şu şekilde:

5 Ağustos 2026: LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı

5-7 Ağustos 2026: Birinci nakil tercih başvuruları

10 Ağustos 2026: Birinci nakil sonuçları

10-12 Ağustos 2026: İkinci nakil tercih başvuruları

14 Ağustos 2026: İkinci nakil sonuçları

17-26 Ağustos 2026: Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru

28 Ağustos 2026: Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması

Bu nedenle "liseye yerleştim, şimdi ayrıca kayıt başvurusu yapacak mıyım?" sorusunun yanıtı, MEB'in merkezi ve yerel yerleştirmesiyle bir okula yerleşen öğrenciler açısından hayır şeklinde. Öğrencinin özellikle nakil talebi veya farklı bir özel durumunun bulunması halinde ise ilgili başvuru sürecinin takip edilmesi gerekiyor.

BİR LİSEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS yerleştirmelerinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için de süreç sona ermiyor.

MEB'in 2026 takvimine göre bu öğrencilerin 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları mümkün olacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.

Bu aşama özellikle merkezi ve yerel yerleştirme süreçlerinin sonunda herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler açısından önem taşıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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