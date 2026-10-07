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Lise ara tatili ne zaman? Liseler ne zaman tatil oluyor? Kasım tatili belli oldu mu?

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Lise ara tatili ne zaman? Liseler ne zaman tatil oluyor? Kasım tatili belli oldu mu?
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Lise ara tatili ne zaman, liseler ne zaman tatile giriyor? 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözü ara tatil tarihine çevrildi. Özellikle kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı merak edilirken, “Kasım tatili belli oldu mu?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. MEB’in açıkladığı takvimde lise öğrencilerinin tatil tarihleri de netleşti.

2026-2027 eğitim öğretim yılında lise öğrencilerinin yapacağı ilk ara tatil için geri sayım başladı. “Lise ara tatili ne zaman?”, “Liseler ne zaman tatil oluyor?” ve “Kasım tatili ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt arayan öğrenciler, MEB’in açıkladığı eğitim takvimini araştırıyor. Birinci dönem ara tatilinin tarihleri belli olurken, öğrencilerin tatil planları da şekillenmeye başladı.

LİSE ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında lise öğrencilerinin ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından 23 Kasım Pazartesi gününe kadar okula gitmeyecek.

LİSELER NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

Liselerde birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. İlk ara tatil ise kasım ayında uygulanacak. MEB takvimine göre öğrenciler 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında ara tatil yapacak.

KASIM TATİLİ BELLİ OLDU MU?

Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılının kasım ara tatili için tarih belli oldu. MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre ilk ara tatil 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

SON DURUM NEDİR?

MEB'in mevcut takviminde kasım ara tatiliyle ilgili tarih netleşmiş durumda. Birinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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