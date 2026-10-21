Lille hangi ülkenin takımı, Lille hangi ligde oynuyor?

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Lille, Fransa’nın kuzeyinde yer alan Lille kentinin futbol takımı ve Fransa’nın en üst düzey futbol ligi Ligue 1’de mücadele ediyor. Kadrosunda iki Türk futbolcu bulunduran Fransız ekibi, Galatasaray’ı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü sahasında ağırlayacak. İşte Lille hakkında merak edilenler.

LİLLE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Lille, Fransa’nın takımıdır. Kulüp, ülkenin kuzeyinde, Belçika sınırına yakın konumdaki Lille kentini temsil ediyor. Kulübün tam adı Lille Olympique Sporting Club, kısaltması ise LOSC.

LİLLE HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Lille, Fransa’nın birinci futbol ligi olan Ligue 1’de mücadele ediyor. Kulüp, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Fransa’yı temsil ediyor.

LİLLE’İN BAŞARILARI

1944 yılında kurulan Lille, Fransa liginde dört kez şampiyonluk yaşadı. Kulüp son şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda kazandı. O sezon Lille kadrosunda Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gibi Türk futbolcular da yer alıyordu.

LİLLE’DE İKİ TÜRK FUTBOLCU FORMA GİYİYOR

Lille’in kalesini milli file bekçisi Berke Özer koruyor. 2025 yazında Eyüpspor’dan transfer edilen Berke, takımın bir numaralı kalecisi konumunda. Kadroda ayrıca kanat oyuncusu Başar Önal da bulunuyor. Teknik direktör Davide Ancelotti, Arsenal maçında darbe alan Berke’nin Galatasaray karşısında forma giyeceğini açıkladı.

LİLLE’İN STADI HANGİSİ?

Lille, iç saha maçlarını Villeneuve d’Ascq kentindeki Stade Pierre-Mauroy’da oynuyor. Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli stat, Galatasaray maçına da ev sahipliği yapacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.