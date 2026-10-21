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Lille Galatasaray maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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Lille Galatasaray maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Lille deplasmanı öncesinde karşılaşmanın hakem kadrosu da netlik kazandı. Avrupa maçlarında hakem kararlarının sonuca etkisini yakından takip eden futbolseverler, “Lille Galatasaray maçının hakemi kim?” ve “maçı kim yönetecek?” sorularına yanıt arıyor.

UEFA’nın açıkladığı görevlendirmeye göre Lille – Galatasaray maçında Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Slovenya’dan bir hakem görev yapacak. İşte Lille – Galatasaray maçının hakem kadrosu.

LİLLE GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Lille ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenovic yönetecek. UEFA, hakem atamasını 19 Ekim 2026’da duyurdu.

YARDIMCI HAKEMLER VE DÖRDÜNCÜ HAKEM

Obrenovic’in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Martin Matosa olacak.

VAR VE AVAR’DA KİMLER VAR?

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Matej Jug oturacak. Jug’un yardımcısı, yani AVAR ise Hollandalı hakem Dennis Higler olacak.

RADE OBRENOVIC DAHA ÖNCE TÜRK TAKIMLARININ MAÇINI YÖNETTİ Mİ?

Sloven hakem, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarında daha önce de görev aldı. Obrenovic’in yönettiği karşılaşmalardan birinde Trabzonspor, 27 Ağustos 2026’da UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencváros’a deplasmanda 4-0 yenilmişti.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Stade Pierre-Mauroy’da başlayacak. Mücadele TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak; internetten izlemek isteyenler tabii platformunu kullanabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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