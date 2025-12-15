Haberler

Güncelleme:
Manifest grubunun sahne ve konser görüntüleri sonrası gündem bir kez daha hareketlendi. Grup üyelerinden Lidya Pınar ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar, "Lidya Pınar gözaltına mı alındı?" sorusunu öne çıkardı. Hayranlar ve takipçiler, olası gelişmeleri merakla bekliyor. Peki, Lidya Pınar gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Lidya Pınar neden gözaltına alındı?

Lidya Pınar gözaltına mı alındı? Manifest grubunun sahne performansları sonrası gündeme gelen gelişmeler, grubun üyelerinden Lidya Pınar'ı da merak konusu haline getirdi. Sosyal medyada ve gündemde, "Lidya Pınar neden gözaltına alındı?" sorusu hızla yayılırken, takipçiler olası gelişmeleri ve resmi açıklamaları yakından izliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LİDYA PINAR GÖZALTINA MI ALINDI?

Lidya Pınar, Manifest grubunun üyelerinden biridir ve son dönemde gündeme gelen dava kapsamında gözaltına alınmadı. Grup üyeleriyle ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ederken, Lidya Pınar'ın durumu resmi açıklamalara göre gözaltı ile sonuçlanmamıştır.

LİDYA PINAR'A HAPİS CEZASI MI VERİLECEK?

Manifest grubunun İstanbul'daki Küçükçiftlik Park konseri sonrası açılan davada, grup üyelerine "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla mahkeme tarafından ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verildi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldığı için ceza uygulaması şimdilik ertelenmiştir. Lidya Pınar da bu karar kapsamında değerlendirilen grup üyelerinden biridir.

LİDYA PINAR'A NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Lidya Pınar ve grup üyelerine verilen hapis cezası, Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserinde gerçekleştirilen sahne performansları nedeniyle "toplumun sahip olduğu ortak edep ve haya duygularını ihlal etme" suçlamasından kaynaklandı. Mahkeme, konser sırasında sergilenen dans ve gösterilerin teşhircilik ve ahlaka aykırı hareketler olarak değerlendirildiğini bildirdi.

HANGİ MANİFEST ÜYELERİNE HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Manifest grubunun hapis cezası alan üyeleri; Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi olarak açıklanmıştır. Mahkeme kararıyla her birine ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verilmiş, ancak hükmün açıklanması geri bırakılmış ve yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmıştır.

