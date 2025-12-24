Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü. Peki, Libya Genelkurmay Başkanının uçağı neden düştü? Ankara'daki uçak kazasında ölen Libyalılar kimler? Detaylar...

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANININ UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Kazada Al Haddad ile birlikte maiyetindeki dört kişi ve uçakta bulunan üç mürettebat olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Uçak kazasının teknik detayları henüz açıklanmasa da, Ankara Emniyet ve havacılık otoriteleri olayın hemen ardından inceleme başlattı. Kazanın nedenleri, uçak bakımı, hava koşulları ve pilotaj faktörleri ışığında araştırılıyor. Kazanın ardından Türkiye ve Libya arasında diplomatik temaslar da yoğunlaştı.

ANKARA'DAKİ UÇAK KAZASINDA ÖLEN LİBYALILAR KİMLER?

Uçakta hayatını kaybedenler arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi yer alıyordu. Ayrıca uçakta görevli üç mürettebat da kazada yaşamını yitirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Al Haddad ve beraberindeki heyet için yayımladığı taziye mesajında, "Bu kaza; vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır. Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş; disiplin, sorumluluk ve milli değerlere bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik" ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeybe ayrıca ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti. 24 ve 25 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edilirken, tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirildi ve resmi etkinlikler askıya alındı.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI KİMDİR?

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, Libya Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu ve bu görevi beş yılı aşkın süredir yürütüyordu. Türkiye'ye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere gelmişti.

Al Haddad'ın askeri kariyerinin ilk dönemi hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, 2011'deki isyan öncesi orduda çeşitli görevlerde bulunduğu biliniyor. Disiplinli ve askeri kurumlara önem veren bir lider olarak tanınıyordu. Libya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmişti.

Al Haddad, Libya'nın siyasi ve askeri istikrarı için önemli bir figürdü ve hayatını kaybetmesi hem Libya ordusu hem de ülke için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.