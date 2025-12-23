Haberler

Libya Genelkurmay Başkanı öldü mü, Ahmed Haddad öldü mü?

Libya Genelkurmay Başkanı öldü mü, Ahmed Haddad öldü mü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Trablus'a doğru seyir halinde olan Falcon 50 model bir özel uçakla bir süre sonra iletişim sağlanamadı. Yaşanan gelişme üzerine Esenboğa Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı, iniş yapması planlanan uçaklar Kayseri Havalimanı'na yönlendirildi. Yetkililer, uçakta aralarında Libya Genelkurmay Başkanı'nın da bulunduğu beş kişinin yer aldığını açıkladı.

Radar temasının kesilmesinin ardından bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda özel jetin enkazına ulaşıldı. Olayın ardından Libya Genelkurmay Başkanı Ahmed Haddad'ın hayatını kaybedip kaybetmediği sorusu gündeme gelirken, resmi makamlardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

ANKARA'DAN HAVALANAN ÖZEL JETLE TEMAS KAYBOLDU

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan özel bir iş uçağıyla uçuş sırasında bilinmeyen bir sebeple irtibat sağlanamadı. Falcon 50 tipi jetin son olarak Haymana çevresinde radar sistemlerinde görüldüğü öne sürüldü.

ANKARA HAVA SAHASI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Uçağın Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalandığı belirtilirken, yaşanan gelişme sonrası Esenboğa Havalimanı ve Ankara hava sahası uçuşlara kapatıldı. Bölgedeki hava trafiği Kayseri Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇAKTA LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA BULUNUYORDU

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, uçakta bulunan kişilerin kimliklerinin netleştiği aktarıldı. Özel jette, Libya Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu toplam beş kişinin bulunduğu ifade edildi.

DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU

Radar bağlantısının kesilmesinin ardından başlatılan çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı. Kazanın Haymana kırsalında meydana geldiği öğrenildi.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ Mİ?

Kazada bulunan yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Libya Genelkurmay Başkanı'nın akıbetiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Libya Genelkurmay Başkanı öldü mü, Ahmed Haddad öldü mü?Ahmed Haddad (Solda)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı

İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
Sergen Yalçın, tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi

Tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın