Libya Genelkurmay Başkanı öldü mü, Ahmed Haddad öldü mü?

Radar temasının kesilmesinin ardından bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda özel jetin enkazına ulaşıldı. Olayın ardından Libya Genelkurmay Başkanı Ahmed Haddad'ın hayatını kaybedip kaybetmediği sorusu gündeme gelirken, resmi makamlardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

ANKARA'DAN HAVALANAN ÖZEL JETLE TEMAS KAYBOLDU

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan özel bir iş uçağıyla uçuş sırasında bilinmeyen bir sebeple irtibat sağlanamadı. Falcon 50 tipi jetin son olarak Haymana çevresinde radar sistemlerinde görüldüğü öne sürüldü.

ANKARA HAVA SAHASI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Uçağın Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalandığı belirtilirken, yaşanan gelişme sonrası Esenboğa Havalimanı ve Ankara hava sahası uçuşlara kapatıldı. Bölgedeki hava trafiği Kayseri Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇAKTA LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA BULUNUYORDU

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, uçakta bulunan kişilerin kimliklerinin netleştiği aktarıldı. Özel jette, Libya Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu toplam beş kişinin bulunduğu ifade edildi.

DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU

Radar bağlantısının kesilmesinin ardından başlatılan çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı. Kazanın Haymana kırsalında meydana geldiği öğrenildi.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ Mİ?

Kazada bulunan yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Libya Genelkurmay Başkanı'nın akıbetiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ahmed Haddad (Solda)