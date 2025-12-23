Haberler

Libya Genelkurmay Başkanı kimdir? Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmet Haddad kimdir?

Libya Genelkurmay Başkanı kimdir? Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmet Haddad kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan özel bir jetle bir süre sonra temasın kesildiği, yaşanan gelişme üzerine Ankara hava sahasının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Söz konusu uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Ahmet Haddad'ın bulunduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Libya Genelkurmay Başkanı'nın kimliği ve görevi kamuoyunda merak konusu oldu.

Esenboğa'dan havalanan özel bir uçağın radar ekranlarından kaybolduğu ve güvenlik gerekçesiyle Ankara hava sahasında uçuş trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Uçakta Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın yer aldığı ifade edilirken, Haddad'ın hayatı ve askeri kariyeri gündeme geldi.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI KİMDİR?

Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad Libya Genelkurmay Başkandır.

Libya Silahlı Kuvvetleri, Libya'yı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli askerî kuvvettir. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinden oluşmaktadır.

LİBYA SİLAHLI KUVETLERİ HAKKINDA

Libya Silahlı Kuvvetleri 2011 yılında kurulmuştur. Ana karargâhı Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunmaktadır. Kuvvetler, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin emri altındadır.

2011 yılında Libya halkı, devrik diktatör Muammer Kaddafi'ye karşı ayaklanmıştır. Bu süreçte Ulusal Geçiş Konseyi kurulmuş ve konsey yönetiminde Ulusal Kurtuluş Ordusu oluşturulmuştur. Aynı dönemde Libya İç Savaşı başlamıştır.

2011 yılı içinde Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi ve Trablus'un ele geçirilmesiyle iç savaş sona ermiş, ülke geçiş sürecine girmiştir. Bu sürecin ardından Libya'nın resmî güvenlik gücü olarak Libya Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılandırılmıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı kimdir? Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmet Haddad kimdir?Ahmet Haddad - (Solda)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı

İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme

Maç biter bitmez olay paylaşımlar
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın