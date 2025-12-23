Libya Genelkurmay Başkanı kimdir? Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmet Haddad kimdir?

Esenboğa'dan havalanan özel bir uçağın radar ekranlarından kaybolduğu ve güvenlik gerekçesiyle Ankara hava sahasında uçuş trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Uçakta Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın yer aldığı ifade edilirken, Haddad'ın hayatı ve askeri kariyeri gündeme geldi.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI KİMDİR?

Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad Libya Genelkurmay Başkandır.

Libya Silahlı Kuvvetleri, Libya'yı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli askerî kuvvettir. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinden oluşmaktadır.

LİBYA SİLAHLI KUVETLERİ HAKKINDA

Libya Silahlı Kuvvetleri 2011 yılında kurulmuştur. Ana karargâhı Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunmaktadır. Kuvvetler, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin emri altındadır.

2011 yılında Libya halkı, devrik diktatör Muammer Kaddafi'ye karşı ayaklanmıştır. Bu süreçte Ulusal Geçiş Konseyi kurulmuş ve konsey yönetiminde Ulusal Kurtuluş Ordusu oluşturulmuştur. Aynı dönemde Libya İç Savaşı başlamıştır.

2011 yılı içinde Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi ve Trablus'un ele geçirilmesiyle iç savaş sona ermiş, ülke geçiş sürecine girmiştir. Bu sürecin ardından Libya'nın resmî güvenlik gücü olarak Libya Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılandırılmıştır.

Ahmet Haddad - (Solda)