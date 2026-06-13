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LGS’ye uçlu kalemle girilir mi 2026, uçlu kalem yasak mı?

LGS’ye uçlu kalemle girilir mi 2026, uçlu kalem yasak mı?
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2026 LGS’ye hazırlanan öğrenciler ve veliler, sınav günü kullanılacak araç gereçlerle ilgili detayları araştırmaya başladı. En çok merak edilen konuların başında ise “LGS’ye uçlu kalemle girilir mi 2026?” sorusu geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzu kapsamında kalem kullanımıyla ilgili kurallar adaylar tarafından yakından takip edilirken, sınavda hangi kalemlerin serbest olduğu ve hangi materyallerin yasaklandığı gündemdeki yerini koruyor.

 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava kısa süre kala öğrenciler sınav kurallarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle “LGS’ye uçlu kalemle girilir mi 2026?” sorusu internet üzerinde en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Sınav esnasında kullanılabilecek kalem türleri, optik form doldurma kuralları ve MEB’in güncel açıklamaları, adayların sınav öncesinde dikkat ettiği önemli detaylar arasında bulunuyor.

LGS’YE UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ 2026?

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına hazırlanan öğrenciler ve veliler, sınav günü uygulanacak kuralları araştırmaya devam ediyor. Özellikle "LGS’ye uçlu kalemle girilir mi 2026?" sorusu, sınav öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda, adayların sınavda kullanması gereken araç gereçlere ilişkin önemli bilgiler bulunuyor.

LGS'DE UÇLU KALEM KULLANILIR MI?

Sınav kılavuzunda öğrencilerin yanında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerektiği belirtiliyor. Kılavuzda uçlu kalemin yasak olduğuna dair bir ifade yer almasa da, kurşun kalem bulundurulmasının özellikle vurgulanması nedeniyle açmalı kalem kullanılması tavsiye ediliyor.

İşte duyuru:


SINAVDA KALEM SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

LGS’de cevaplar optik forma işaretlendiği için kullanılan kalemin koyu siyah iz bırakması büyük önem taşıyor. Yumuşak kurşun kalemler, optik okuyucular tarafından daha sağlıklı okunabildiği için tercih ediliyor. Ayrıca sınav sırasında kalemin kırılması veya yazım kalitesinin düşmesi gibi durumlara karşı adayların yanlarında yedek kalem bulundurmaları öneriliyor.

SINAV ÖNCESİ KILAVUZUN İNCELENMESİ TAVSİYE EDİLİYOR

Uzmanlar, adayların sınav günü kurallarıyla ilgili yanlış bilgiye maruz kalmamak için güncel LGS kılavuzunu dikkatle incelemesi gerektiğini belirtiyor. Böylece sınavda kullanılabilecek araç gereçler ve uygulanacak kurallar hakkında en doğru bilgiye ulaşılabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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