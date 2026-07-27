Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 2026 yılı lise tercih süreci tamamlanıyor. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ile veliler, şimdi gözlerini yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? LGS tercihleri bitti mi, ne zaman saat kaçta bitecek? İşte 2026 LGS tercih sonuçları ve yerleştirme sürecine ilişkin resmi takvim...

LGS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen lise tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre 27 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Tercih işlemleri boyunca öğrenciler;

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar,

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar,

Pansiyonlu okullar

olmak üzere üç farklı grupta tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Tercih süreci tamamlandıktan sonra sistem yeni başvuru kabul etmeyecek ve yerleştirme işlemleri MEB tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda sürdürülecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı resmi takvime göre 2026 LGS tercih işlemleri 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

LGS kapsamında yapılan merkezi yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığının meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, MEB tarafından yayımlanacak sonuç ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Aynı tarihte boş kontenjan bilgileri de erişime açılacak.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak.

Birinci nakil takvimi

Birinci nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos

Sonuçların açıklanması: 10 Ağustos

İkinci nakil takvimi

İkinci nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos

Sonuçların açıklanması: 14 Ağustos

Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak.