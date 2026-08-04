LGS TERCİH SONUÇLARI 2026: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

Lgs tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemlerini tamamlayan yüz binlerce öğrenci ve veli, LGS TERCİH SONUÇLARI 2026 için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre yerleştirme sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, tercih sonuçlarını EBA veya e-Devlet giriş seçenekleriyle sorgulayabilecek. İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve resmi nakil takvimi...

LGS TERCİH SONUÇLARI 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS yerleştirme takvimine göre LGS TERCİH SONUÇLARI 2026, 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak.

Sonuçların yayımlanmasının ardından adaylar, meb.gov.tr adresinde yer alacak sonuç sorgulama ekranı üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.

Tercih sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler, sonuç ekranına giriş yaptıktan sonra sistemde bulunan EBA veya e-Devlet giriş seçeneklerinden birini kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

EBA üzerinden sorgulama yapacak öğrencilerin, T.C. kimlik numarası ve mevcut EBA şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Buna göre LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar yalnızca meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştirildiği okuldan farklı bir tercih yapmak isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

1. nakil başvuru ve sonuç takvimi

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos

Birinci nakil sonuçları: 10 Ağustos

2. nakil başvuru ve sonuç takvimi

İkinci nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos

İkinci nakil sonuçları: 14 Ağustos

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos tarihinde tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından kabul edilecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül tarihinde ilan edilecek ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre LGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı sorusunun yanıtı, takvimde belirtilen tarihe göre değerlendiriliyor.

Bakanlığın yayımladığı takvim doğrultusunda LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, meb.gov.tr adresindeki sonuç ekranına giriş yaparak yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sonuç ekranında yer alan bağlantı üzerinden öğrenciler, EBA veya e-Devlet giriş seçeneklerinden birini kullanarak sisteme erişebilecek. EBA ile giriş yapacak adaylar, T.C. kimlik numarası ve mevcut şifreleriyle tercih sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ise resmi takvim doğrultusunda birinci nakil başvuru süreci başlayacak.