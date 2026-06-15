LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 PDF (MEB.GOV.TR) LGS cevap anahtarı nasıl görüntülenir? LGS sınav soruları (sayısal-sözel kitapçığı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. Peki, Lgs cevap anahtarı nasıl görüntülenir? LGS sınav soruları (sayısal-sözel kitapçığı) Detaylar...

LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 PDF

Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınava 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okulda, 64 bin 697 salonda gerçekleştirildi. Yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde öğrenciler sınava katıldı.

İlk oturum saat 09.30’da başladı ve sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. Öğrencilere bu bölüm için 75 dakika süre verildi. Saat 11.30’da başlayan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve adaylara 80 dakika süre tanındı.

2026 LGS’nin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavda kullanılan soru kitapçıkları ve resmi cevap anahtarları erişime açıldı. Böylece sınava katılan öğrenciler, sınav performanslarını değerlendirebilmek ve yaklaşık net sayılarını hesaplayabilmek için soruları inceleme fırsatı buldu.

LGS kapsamında uygulanan merkezi sınavın ardından yayımlanan PDF formatındaki soru kitapçıkları, öğrencilerin sınavda karşılaştıkları soruları yeniden gözden geçirmelerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda cevap anahtarları sayesinde adaylar doğru ve yanlış cevap sayılarını belirleyerek sınav sonuçları açıklanmadan önce genel performanslarını değerlendirebiliyor.

2026 LGS CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

LGS’ye katılan öğrenciler, sınavın ardından yayımlanan resmi cevap anahtarı üzerinden doğru ve yanlış sayılarını kontrol edebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan cevap anahtarları, sınavda yöneltilen tüm soruların doğru seçeneklerini içeriyor.

Cevap anahtarını görüntüleyen öğrenciler, kendi işaretlemeleriyle karşılaştırma yaparak net hesaplamalarına başlayabiliyor. Özellikle tercih dönemine hazırlık yapan adaylar açısından bu süreç büyük önem taşıyor.

Sınav değerlendirmelerinde esas alınacak veriler yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi cevap anahtarları olduğundan öğrencilerin güvenilir olmayan kaynaklar yerine resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

LGS Sözel Bölüm Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız

LGS Sayısal Bölüm Kitapçığı Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız

LGS SINAV SORULARI (SAYISAL-SÖZEL KİTAPÇIĞI)

2026 LGS’de adaylar iki ayrı oturumda toplam 90 soru yanıtladı. Sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşan sınavda öğrencilerin farklı alanlardaki akademik yeterlilikleri ölçüldü.

Yayımlanan soru kitapçıkları sayesinde öğrenciler hem sözel hem de sayısal testlerde karşılaştıkları soruları yeniden inceleme imkânı buluyor. Böylece sınav sonrasında yapılan değerlendirmeler daha sağlıklı şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan öğrenciler, sınavda kullandıkları kitapçıkların basılı nüshalarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2026 LGS sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvim netleşti. Buna göre merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.