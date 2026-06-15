Düğünlerde kiralık nikah memuru dönemi! Ücreti 23 bin liraya kadar çıkıyor

Düğün sektöründe son dönemde dikkat çeken yeni bir uygulama yaygınlaşıyor. Organizasyon şirketleri tarafından sunulan "kiralık nikah memuru" hizmeti, özellikle otel düğünleri ve kır organizasyonlarında yoğun ilgi görüyor. Sembolik nikah törenlerini yöneten oyuncular için ödenen ücret ise 23 bin liraya kadar çıkabiliyor.

NİKAH MEMURU GİBİ TÖREN YÖNETİYORLAR

Yeni uygulama kapsamında profesyonel oyuncular, nikah memurlarına benzer cübbe ve kıyafetlerle törenlerde görev alıyor. Ancak bu kişiler resmi nikah kıymıyor; yalnızca sembolik ve tiyatral bir tören gerçekleştiriyor.

Çiftlerin taleplerine göre hazırlanan törenlerde duygusal veya eğlenceli senaryolar uygulanabiliyor. Organizasyon firmaları, çiftlerle önceden görüşerek törenin içeriğini birlikte planlıyor.

ÜCRETLER 23 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

NTV'deki habere göre sektörde hizmet veren firmalara göre sembolik nikah törenlerinin fiyatları verilen hizmete göre değişiyor. Temel paketlerde ücretler 6 bin lira seviyesinden başlarken, daha kapsamlı ve lüks organizasyonlarda rakam 23 bin liraya kadar yükselebiliyor.

KAÇARAK EVLENENLER DE TERCİH EDİYOR

Uygulamanın müşterileri arasında ailesinden habersiz evlenen çiftler de bulunuyor. Resmi nikahlarını belediyede sade bir şekilde gerçekleştiren bazı çiftler, daha sonra hayal ettikleri düğün atmosferini yaşayabilmek için sembolik nikah töreni düzenliyor. Böylece aileleri ve yakınlarıyla birlikte ikinci bir nikah seremonisi gerçekleştiriliyor.

NİKAH TAZELEMEK İSTEYENLERİN DE GÖZDESİ

Sembolik nikah uygulaması yalnızca yeni evlenecek çiftlerle sınırlı değil. Yıllar önce resmi nikah yapan ve ilişkilerine farklı bir heyecan katmak isteyen çiftler de nikah tazeleme amacıyla bu hizmete yöneliyor. Ayrıca iki farklı şehirde düğün yapmak isteyen çiftler de resmi nikahın ardından ikinci organizasyonda sembolik nikah tercih ediyor.

AVRUPA VE ABD'DE DE YAYGIN

Benzer uygulamalar Avrupa ve ABD'de de uzun süredir kullanılıyor. Bu ülkelerde görev yapan kişiler "wedding celebrant" veya "wedding officiant" olarak adlandırılıyor.

Bazı çiftler resmi nikah yerine tamamen sembolik törenler düzenlerken, bazıları ise yalnızca unutulmaz bir anı oluşturmak amacıyla bu hizmetten yararlanıyor.

YASAL BİR SORUN OLUŞTURUYOR MU?

Uzmanlara göre çiftlerin sembolik nikahın resmi bir işlem olmadığını bilmesi ve sahte nikah belgelerinin resmi kurumlarda kullanılmaması halinde uygulama hukuki açıdan sorun oluşturmuyor. Ancak taraflardan birinin karşısındaki kişiyi gerçek bir nikah yapıldığına inandırması halinde durum dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebiliyor.

YOĞUN TALEP NEDENİYLE ERKEN BAŞVURU ÖNERİSİ

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte sembolik nikah hizmetlerine yönelik talepte de artış yaşanıyor. Sektör temsilcileri, yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bu hizmeti almak isteyen çiftlerin organizasyondan en az bir ay önce rezervasyon yaptırmasını tavsiye ediyor.

Kaynak: Haberler.com