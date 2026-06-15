Abi-kardeş arasında takı krizi
Kendi evliliğinde abisinden aldığı 3 tam altının eski maddi değerini (2500 TL) baz alarak, yeğeninin düğününde 6500 liralık gram altın takan kadının hamlesi aile krizine yol açtı. Yengesinin "hala 3 altın borcunuz var" diyerek kavga çıkardığını ve eşini dolduruşa getirdiğini belirten kadının paylaştığı o anlar, "Altın borcu altınla mı, TL değeriyle mi ödenir?" tartışmasıyla sosyal medyayı ikiye böldü.
- Bir kadın, kendi düğününde abisinin taktığı 3 tam altını (o dönem ~2500 TL), yeğeninin düğününde bugünün değeriyle ~6500 TL gram altın takarak ödemeye çalıştı.
- Abisinin eşi, ödenen miktarı yetersiz bularak kavga çıkardı ve kadın, yengesinin faiz ister gibi davrandığını iddia etti.
- Sosyal medyada, altının altınla ödenmesi gerektiğini savunanlar ile iyi niyetle yapılan ödemenin yeterli olduğunu düşünenler arasında tartışma yaşandı.
Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf, Türk düğün geleneklerinin en büyük tartışma konularından biri olan "takı borcu ödeme" krizini yeniden gündeme taşıdı. Bir kadının evlenirken abisinden gördüğü desteği, yıllar sonra yeğeninin düğününde nakdi değer üzerinden geri ödemeye çalışması iki aile arasında ipleri kopardı.
"2500 LİRALIK ALTINA KARŞILIK..."
Paylaşılan mesajda yaşadığı mağduriyeti anlatan kadın, kendi düğününde abisinin kendisine 3 tam altın taktığını belirtti. O dönemki altın değerinin yaklaşık 2500 TL civarında olduğunu ifade eden kadın, abisinin oğlunun düğününde eşiyle birlikte hem borçlarını ödemek hem de katkıda bulunmak amacıyla bugünün parasıyla yaklaşık 6500 liralık gram altın taktıklarını söyledi.
"RESMEN FAİZ İSTER GİBİ DAVRANIYOR"
Düğün bittikten sonra abisinin eşinin (yengesinin) büyük bir kavga çıkardığını belirten kadın, karşı tarafın sanki hâlâ 3 tam altın borçları varmış gibi davrandığını iddia etti. Duruma tepki gösteren kadın şu ifadeleri kullandı: "Şunu anlamıyor: O günün altınıyla bugünün altını bir değil. Resmen faiz ister gibi abimi dolduruşa getiriyor. Bu durum herkeste böyle mi oluyor, gerçekten anlamıyorum. Resmen şeytanlık yapıyor."
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN TARTIŞMA
Görselde paylaşılan bu aile içi kriz, sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kısım kullanıcı enflasyon ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle "Altın altınla ödenir, TL değeriyle değil. Karşı taraf haklı" yorumunda bulunurken; diğer bir kısım ise "İyi niyetle daha fazla TL karşılığı ödeme yapılmış, kavga çıkarılması haksızlık" diyerek kadına destek verdi.