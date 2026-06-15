Abi-kardeş arasında takı krizi

Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf, Türk düğün geleneklerinin en büyük tartışma konularından biri olan "takı borcu ödeme" krizini yeniden gündeme taşıdı. Bir kadının evlenirken abisinden gördüğü desteği, yıllar sonra yeğeninin düğününde nakdi değer üzerinden geri ödemeye çalışması iki aile arasında ipleri kopardı.

"2500 LİRALIK ALTINA KARŞILIK..."

Paylaşılan mesajda yaşadığı mağduriyeti anlatan kadın, kendi düğününde abisinin kendisine 3 tam altın taktığını belirtti. O dönemki altın değerinin yaklaşık 2500 TL civarında olduğunu ifade eden kadın, abisinin oğlunun düğününde eşiyle birlikte hem borçlarını ödemek hem de katkıda bulunmak amacıyla bugünün parasıyla yaklaşık 6500 liralık gram altın taktıklarını söyledi.

"RESMEN FAİZ İSTER GİBİ DAVRANIYOR"

Düğün bittikten sonra abisinin eşinin (yengesinin) büyük bir kavga çıkardığını belirten kadın, karşı tarafın sanki hâlâ 3 tam altın borçları varmış gibi davrandığını iddia etti. Duruma tepki gösteren kadın şu ifadeleri kullandı: "Şunu anlamıyor: O günün altınıyla bugünün altını bir değil. Resmen faiz ister gibi abimi dolduruşa getiriyor. Bu durum herkeste böyle mi oluyor, gerçekten anlamıyorum. Resmen şeytanlık yapıyor."

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN TARTIŞMA

Görselde paylaşılan bu aile içi kriz, sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kısım kullanıcı enflasyon ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle "Altın altınla ödenir, TL değeriyle değil. Karşı taraf haklı" yorumunda bulunurken; diğer bir kısım ise "İyi niyetle daha fazla TL karşılığı ödeme yapılmış, kavga çıkarılması haksızlık" diyerek kadına destek verdi.