LGS SONUÇLARI 2026: LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanıyor? MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında sınava katılan milyonlarca öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi tüm dikkatler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sonuç ekranına çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise tercih süreci başlayacak ve öğrenciler puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2026 LGS sonuçları bugün mü açıklanacak, yarın mı? İşte MEB tarafından paylaşılan takvime göre son durum.

LGS SONUÇLARI 2026

2026 LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından değerlendirme süreci devam ederken, öğrenciler sonuç tarihine odaklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Sonuç belgeleri adayların erişimine dijital ortam üzerinden sunulacak.

LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve merkezi yerleştirme kapsamında tercih edebilecekleri okulları değerlendirme fırsatı bulacak. Ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.

LGS SONUÇLARI BUGÜN MÜ, YARIN MI AÇIKLANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı mevcut takvimde herhangi bir değişiklik yapmadığı takdirde, 2026 LGS sonuçlarının bugün değil, yarın erişime açılması bekleniyor.

Bakanlık tarafından sonuçların açıklanacağı saate ilişkin ise şu ana kadar herhangi bir resmi duyuru yapılmadı.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih takvimi de başlayacak. Paylaşılan bilgilere göre lise tercih işlemleri 13-14 Temmuz tarihleri arasında başlayacak. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının ise 5 Ağustos tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

MEB LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2026 LGS sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Bakanlık tarafından yeni bir tarih veya erteleme duyurusu yapılmadığı sürece sonuçlar planlanan takvim doğrultusunda adayların erişimine sunulacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştirecek. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tercih sonuçları 5 Ağustos tarihinde ilan edilecek.