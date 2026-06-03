LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ (MEB e-okul): LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2026? LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında milyonlarca öğrencinin merakla takip ettiği süreçte sınav giriş belgeleri, sınav yerleri ve resmi takvim adımları netleşmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen sistemde hem sınav öncesi belgeler hem de yerleştirme süreci belirli tarihler üzerinden ilerliyor. Peki, Lgs sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2026? LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Detaylar haberimizde.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ (MEB E-OKUL)

2026 LGS kapsamında sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan sınav giriş belgeleri 3 Haziran itibarıyla erişime açılmıştır. Bu belgeler fotoğraflı olarak düzenlenir ve sınava girişte resmi kimlik niteliği taşır. Sınav giriş belgesi olmadan adayların sınav salonuna alınması mümkün değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte belgeler dijital ortamdan okul müdürlükleri tarafından indirilir ve gerekli kontrol ve onay işlemlerinin ardından mühürlenerek öğrencilere teslim edilir. Belgede öğrencinin sınava gireceği okul, bina, salon ve oturum bilgileri yer alır ve bu bilgiler sınav günü için resmi referans kabul edilir.

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LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 LGS sınav yerleri, sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte netleşmiştir. Öğrenciler sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilmektedir. Böylece sınav merkezleri resmi olarak ilan edilmiş ve adayların bilgisine sunulmuştur.

Sınav yerleri genellikle sınav tarihinden kısa bir süre önce kesinleştirilir ve sistemde güncellenir. Bu nedenle öğrencilerin e-Okul üzerinden düzenli kontrol yapması ve güncel bilgileri takip etmesi önem taşır.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

2026 LGS sınav giriş belgesi doğrudan öğrenciler tarafından basılabilen bir belge değildir. Süreç tamamen okul yönetimleri üzerinden yürütülür ve resmi onay mekanizmasına bağlıdır.

Öğrencinin bağlı olduğu okul müdürlüğü e-Okul sistemine giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgesini indirir, çıktısını alır ve resmi mühür ile onayladıktan sonra öğrenciye teslim eder. Öğrenciler sistem üzerinden bilgilerini görüntüleyebilir ancak sınav günü kullanılacak resmi belgeyi okuldan almak zorundadır.

Sınav günü öğrencilerin yanında hem fotoğraflı sınav giriş belgesi hem de geçerli kimlik belgesi bulunması zorunludur.

LGS 2026 NE ZAMAN?

2026 LGS sınavı, yapılan takvim güncellemesi ile 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Daha önce 14 Haziran olarak planlanan sınav tarihi, resmi düzenleme ile bir gün öne çekilmiştir.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS sonuçları 10 Temmuz tarihinde açıklanacaktır. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda erişime açılacak olup posta yoluyla belge gönderimi yapılmayacaktır.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2026

2026 LGS sürecinde tercih dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacaktır. Öğrenciler 13–24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapacaktır. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos tarihinde ilan edilecektir. Ardından nakil süreci başlayacak ve öğrenciler için ek yerleştirme imkanları devam edecektir.

Bu süreçte 1. ve 2. nakil başvuruları Ağustos ayı içinde tamamlanarak lise yerleştirme süreci resmen sonuçlandırılacaktır.