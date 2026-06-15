LGS PUAN HESAPLAMA 2026: (LGS PUAN HESAPLAMA ROBOTU) MEB LGS puan ve yüzdelik dilim nereden, nasıl hesaplanır?

Türkiye’de her yıl milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ), yalnızca bilgi ölçen bir sınav değil; aynı zamanda doğru strateji, net hesaplama ve puan mantığını iyi kavramayı gerektiren bir süreçtir. Özellikle 2026 yılı için yapılan hazırlıklarda, “puan nasıl hesaplanır?”, “netler kaç puana dönüşür?” ve “yüzdelik dilim nasıl belirlenir?” soruları her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Peki, MEB LGS puanı nereden, nasıl hesaplanır? Detaylar...

LGS PUAN HESAPLAMA 2026

2026 LGS puan hesaplama sistemi, öğrencilerin doğru ve yanlış cevaplarına dayalı ham netlerin belirli bir matematiksel modele göre işlenmesiyle oluşturulmaktadır. Bu sistemde amaç yalnızca doğru sayısını ölçmek değil, aynı zamanda sınavın zorluk düzeyine göre standartlaştırılmış bir puan üretmektir.

LGS’de her adayın puanı 500 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu hesaplama sürecinde:

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yabancı Dil

derslerinden elde edilen netler temel alınır.

Her ders için ilk adım “ham net” hesaplamasıdır. Ardından bu netler, MEB tarafından belirlenen ağırlık katsayıları ve standart sapma değerleri ile işlenerek merkezi sınav puanına dönüştürülür. Özellikle Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinin katsayılarının daha yüksek olması, bu derslerin puan üzerindeki etkisini artırmaktadır.

Sınav sonuçları yalnızca doğru sayısına değil, aynı zamanda sınavın genel başarı ortalamasına göre de şekillendiği için her yıl değişkenlik gösterebilir.

MEB LGS PUANI NEREDEN, NASIL HESAPLANIR?

MEB’in resmi LGS puan hesaplama sistemi, oldukça sistematik ve iki aşamalı bir yapıya sahiptir. Bu yapı, öğrencilerin hem sayısal hem de sözel performansını dengeli şekilde ölçmeyi amaçlar.

İlk aşamada her ders için ham puan hesaplanır:

Ham Puan = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 3)

Boş bırakılan sorular ise bu hesaplamaya dahil edilmez ve neti etkilemez. Bu nedenle öğrenciler için stratejik boş bırakma yaklaşımı da önemli bir detaydır.

İkinci aşamada ise:

Sözel bölüm netleri (Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil)

Sayısal bölüm netleri (Matematik, Fen Bilimleri)

ayrı ayrı değerlendirilir. Ardından bu netler, Türkiye genelindeki öğrenci performans ortalamalarıyla kıyaslanarak standart puanlara dönüştürülür.

Bu standart puanlar derslerin katsayılarıyla çarpılır:

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri: 4 katsayı

Diğer dersler: 1 katsayı

Tüm derslerden gelen ağırlıklı puanlar toplandığında Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilir ve bu değer 100 ile 500 arasında ölçeklendirilir.

MEB sisteminin en önemli noktası, sınavın sadece doğru-yanlış sayısına bağlı olmaması; aynı zamanda tüm adayların performans dağılımına göre hesaplanmasıdır.

LGS'DE NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS’de net hesaplama, puanlama sisteminin en temel adımıdır ve oldukça net bir formüle dayanır:

Net Sayısı = Doğru Cevap Sayısı - (Yanlış Cevap Sayısı / 3)

Bu formül her ders için ayrı ayrı uygulanır. Örneğin 20 soruluk bir testte 15 doğru, 3 yanlış ve 2 boş cevap veren bir öğrenci için hesaplama şu şekilde olur:

Yanlışlar: 3 / 3 = 1 net kayıp

Net: 15 - 1 = 14 net

Boş sorular ise hiçbir şekilde eksiltme yapmaz, bu nedenle özellikle emin olunmayan sorularda stratejik yaklaşım önem kazanır.

LGS’de kullanılan test dağılımı ise şu şekildedir:

Türkçe: 20 soru

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

İnkılap Tarihi: 10 soru

Din Kültürü: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

Bu yapı içerisinde özellikle Matematik ve Fen Bilimleri netleri, yüksek katsayıları nedeniyle toplam puanı doğrudan etkileyen kritik alanlardır.

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasını gösteren en önemli göstergelerden biridir. Bu değer, öğrencinin yalnızca puanını değil, diğer adaylara göre konumunu da ortaya koyar.

Örneğin %10’luk dilimde yer alan bir öğrenci, sınava giren tüm öğrencilerin yaklaşık %90’ından daha yüksek başarı göstermiş demektir.

Yüzdelik dilim hesaplaması şu mantığa dayanır:

Öğrencinin merkezi sınav puanı

Türkiye genelindeki tüm öğrencilerin puan dağılımı

MEB tarafından açıklanan resmi istatistikler

Bu veriler ışığında sıralama yapılır ve yüzdelik dilim belirlenir. Ancak burada kritik nokta şudur: yüzdelik dilim kesin olarak sınav sonuçları açıklandıktan sonra MEB verileriyle netleşir. Önceden yapılan hesaplamalar yalnızca tahmini sonuçlar verir.