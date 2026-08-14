LGS 3. nakil olacak mı? 2026 LGS 3. nakil var mı? LGS 3. nakil komisyonu ne zaman?

2026 LGS yerleştirme sürecinde ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos'ta açıklandı. İkinci nakil döneminin de tamamlanmasıyla birlikte herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, öğrenciler için yerleştirme süreci ikinci nakille sınırlı değil. Boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yeni bir başvuru dönemi yürütülecek. Peki, LGS 3. nakil olacak mı? 2026 LGS 3. nakil var mı, ne zaman? Detaylar...

LGS 3. NAKİL OLACAK MI?

2026 LGS kapsamında, yerleştirmeye esas üçüncü bir nakil dönemi yapılmayacak. LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde gerçekleştirildi. Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alındı. İkinci nakil sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanmasıyla birlikte bu iki nakil dönemi tamamlandı.

Ancak bu durum, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için tüm seçeneklerin sona erdiği anlamına gelmiyor. İkinci nakil sonrasında da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlar üzerinden il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yeni bir yerleştirme süreci yürütülecek.

İKİNCİ NAKİL SONRASINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yerleştirme sürecinin bu aşamasında başvurular, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla alınacak. Böylece ikinci nakil döneminde de herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlar üzerinden değerlendirilmesi sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Komisyonların yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

LGS YERLEŞTİRME SÜRECİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

2026 LGS yerleştirme takviminde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir başvuru aşaması bulunuyor. Bu başvuruların ardından il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri tamamlayacak.

Bakanlığın açıklamasına göre yerleştirme süreci 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. Böylece LGS kapsamında lise yerleştirme sürecinin ana aşaması sona erecek.

LGS 3. NAKİL YERİNE KOMİSYON SÜRECİ

İkinci nakil sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler açısından dikkat edilmesi gereken temel nokta, bundan sonraki işlemlerin normal nakil tercihi şeklinde yapılmayacak olmasıdır.

Bu öğrenciler için boş kalan kontenjanlar üzerinden il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve komisyonların yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak.