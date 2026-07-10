LGS 2025 taban puanları kaç, LGS İstanbul, Ankara, İzmir geçen sene liseler kaçla kapattı?

"LGS 2025 taban puanları kaç, geçen sene liseler kaçla kapattı?" sorusu, lise tercihleri öncesinde arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve diğer okul türlerinin 2025 yerleştirme taban puanları ile yüzdelik dilimleri, öğrencilerin 2026 tercih sürecinde yol gösterici veriler arasında bulunuyor.

LGS 2025 TABAN PUANLARI KAÇ?

LGS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, "LGS 2025 taban puanları kaç, geçen sene liseler kaç puanla kapattı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2026 yılına ait taban puanlar henüz oluşmadığı için adaylar, tercihlerini yaparken geçen yılın yerleştirme sonuçlarını referans alıyor. Özellikle fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve mesleki eğitim kurumlarının 2025 taban puanları ile yüzdelik dilimleri yoğun ilgi görüyor.

LGS 2025 TABAN PUANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Lise tercih sürecinde en önemli kriterlerden biri taban puanlar ve yüzdelik dilimler oluyor. Her okulun bir önceki yıl oluşan taban puanı, öğrencilerin tercih listelerini hazırlarken yol gösterici nitelik taşıyor. Ancak uzmanlar, tercihlerin yalnızca puana göre değil, yüzdelik dilim esas alınarak yapılmasının daha doğru olacağını belirtiyor.

GEÇEN SENE LİSELER KAÇ PUANLA KAPATTI?

2025 yılında liselerin taban puanları okul türüne, kontenjanına ve bulunduğu ile göre farklılık gösterdi. Nitelikli fen liseleri en yüksek puanlarla öğrenci alırken, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinde taban puanlar okul bazında değişiklik gösterdi.

Öğrenciler tercih döneminde, hedefledikleri okulun 2025 yılı taban puanı ile yüzdelik dilimini inceleyerek kendi başarı sıralamalarına uygun bir tercih listesi hazırlayabiliyor.

ANKARA’DA BAZI LİSELERİN 2025 TABAN PUANLARI:

İSTANBUL’DA BAZI LİSELERİN 2025 TABAN PUANLARI:

İZMİR'DE BAZI LİSELERİN 2025 TABAN PUANLARI: