LGS 2. tercihler ne zaman? LGS 2. nakil hangi tarihte yapılacak?

Lgs yerleştirme sürecinde ikinci nakil dönemi için araştırmalar hız kazandı. İlk nakil sürecinin ardından öğrenciler ve veliler, yeni tercih döneminin tarihlerini ve başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyor. Özellikle LGS 2. tercihler ne zaman ve LGS 2. nakil nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini koruyor.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, bu tarihler arasında boş kontenjanı bulunan okullar arasından tercihlerini gerçekleştirebilecek. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvimde ikinci nakil başvurularının ardından sonuçların 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edileceği belirtiliyor.

LGS nakil süreci iki dönem halinde uygulanıyor. İlk nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihlerinde alındı ve birinci nakil sonuçları 10 Ağustos 2026'da açıklanacak. Bunun hemen ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.

İkinci nakil dönemi, ilk nakil sonucunda istediği okula yerleşemeyen ya da yerleştirmesini değiştirmek isteyen öğrenciler açısından yeni bir başvuru aşaması oluşturuyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta duyurulacak.

2026 LGS nakil takviminin ikinci aşamasında tarihler şöyle:

10 Ağustos 2026: 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026: 2. nakil tercih başvuruları

14 Ağustos 2026: 2. nakil sonuçlarının ilanı

Millî Eğitim Bakanlığının 2026 LGS kılavuzunda da ikinci nakil tercih başvurularının 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacağı ve sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanacağı açıkça yer alıyor.

LGS 2. NAKİL NASIL YAPILIR?

LGS 2. nakil işlemleri e-Okul sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenci veya velisi, başvuru tarihleri içerisinde e-Okul sistemine giriş yaparak nakil tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor. e-Okul üzerinde sınavla ve sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin nakil işlemleri için boş kontenjan bilgileri de sunuluyor.

İkinci nakil başvurusu sırasında öğrencilerin tercih yapabilecekleri okulların mevcut kontenjanlarını kontrol etmesi gerekiyor. Sistem üzerinden ilgili okulların boş kontenjanlarına ilişkin bilgiler görüntülenebiliyor. Böylece öğrenci, başvuru sırasında tercih edebileceği okulları belirleyebiliyor.

LGS kapsamında yapılan nakil tercihlerinde öğrencilerin tercih seçenekleri, yerleştirme türüne göre değerlendiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde öğrencilerin en fazla üç okul tercihinde bulunabileceğini ve tercihlerde belirli koşulların bulunduğunu açıklıyor.

Başvuru sürecinde temel olarak şu adımlar izleniyor:

e-Okul sistemine giriş yapılır.

Nakil tercih işlemleri ekranı açılır.

Boş kontenjanı bulunan okullar kontrol edilir.

Öğrencinin puanı ve yerleştirme şartları doğrultusunda uygun okullar belirlenir.

Tercihler sisteme girilir.

Başvuru işlemi tamamlanır.

Tercihlerin belirlenen başvuru süresi içerisinde sisteme işlenmesi gerekiyor. İkinci nakil başvuruları 12 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Ardından yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.