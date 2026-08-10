Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yerleştirme sürecinde ikinci nakil dönemi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını erişime açtı. Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, ikinci nakil tercih başvurularının başlayacağı tarihlere çevrildi. Peki, Lgs 2. nakil tercih başvuruları başladı mı? LGS 2. (3.tercih) nakil tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylar...

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. İkinci nakil kapsamında tercih işlemlerini gerçekleştirecek öğrencilerin sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Böylece LGS yerleştirme sürecinde birinci nakil aşamasının ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme sürecinin bir sonraki aşamasına geçilecek.

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları 10 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler bu tarihler içerisinde yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularını gerçekleştirebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ikinci nakil başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçlar 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Böylece öğrencilerin ikinci nakil kapsamında yaptıkları tercihlerin sonuçları belli olacak.