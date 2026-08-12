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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuç tarihi belli oldu mu?

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuç tarihi belli oldu mu?
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LGS 2. nakil tercih başvurularında sona gelindi. 10 Ağustos'ta başlayan başvurular bugün mesai bitiminde sona erecek. Öğrencilerin merakla beklediği Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçları ise açıklandı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuç tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

Lgs 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 Ağustos'ta başlayan LGS 2. nakil tercih başvurularında sona gelindi. Öğrenciler bugün mesai bitimine kadar nakil tercih başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuç tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde. 

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

LGS 2. nakil tercih başvuruları 10 Ağustos'ta başladı. Başvurular için bugün son gün olarak belirlendi. Öğrenciler, nakil tercih işlemlerini mesai bitimine kadar tamamlayabilecek.

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından öğrenciler, yaptıkları nakil tercihlerinin sonucunu beklemeye başlayacak. LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin yerleştirme durumları da belli olacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

LGS 2. nakil tercih sonuç tarihi belli oldu. Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçları MEB tarafından 14 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından nakil tercihleri kapsamında oluşan yerleştirme durumlarını öğrenebilecek.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçları, MEB'in resmi internet adresi ya da e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

Öğrenciler 14 Ağustos Cuma günü sonuçların açıklanmasının ardından ilgili sistemler üzerinden yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek.

LGS 2. nakil tercih başvurularında bugün son gün olurken, öğrenciler için sonuçların açıklanacağı tarih 14 Ağustos Cuma olarak belirlendi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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