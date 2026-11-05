Lewis Koumas kimdir? Fenerbahçe maçında oyuna giren Lewis Koumas'ın babası kim?

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Liverpool'un Kadıköy'de 3-2 kaybettiği maçın son dakikalarında sahaya çıkan Lewis Koumas, futbolu evde tanıdı. Babası Jason Koumas, Galler milli takımında forma giymiş eski bir futbolcu. Oğlu da İngiltere'de doğmasına rağmen aynı formayı seçti.

21 yaşındaki forvet, 4 Kasım 2026'daki Fenerbahçe maçına yedek kulübesinde başladı. Üç hafta önce LASK deplasmanında Steven Gerrard'ın 25 yıllık bir rekoruna ortak olmuştu.

LEWİS KOUMAS FENERBAHÇE MAÇINDA OYNADI MI?

Lewis Koumas, Fenerbahçe- Liverpool maçında 85. dakikada Trey Nyoni'nin yerine oyuna girdi. Sahada kaldığı birkaç dakikada skor değişmedi.

Maçta skoru 25. dakikada Nyoni açtı, dört dakika sonra Mason Greenwood eşitledi. İkinci yarıda Alexander Isak Liverpool'u yeniden öne geçirdi. Archie Brown'ın golüyle eşitliği yakalayan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

LEWİS KOUMAS KİMDİR?

Lewis Koumas, Liverpool altyapısından yetişen ve Galler milli takımında oynayan bir forvet. Hem kanatta hem santrforda görev yapabiliyor.

A takımdaki ilk maçına 28 Şubat 2024'te FA Cup'ta Southampton karşısında çıktı ve 3-0 biten maçın ilk golünü attı. Birkaç gün önce Liverpool'un Chelsea'yi 1-0 yendiği Lig Kupası finalinde de yedek kulübesindeydi. Steven Gerrard, Koumas'ın Manchester City karşısında Premier League'de ilk kez ilk 11'de başladığı maçın ardından onun için "Liverpool'da geleceği var" dedi.

LEWİS KOUMAS KAÇ YAŞINDA?

Lewis Koumas 21 yaşında. 19 Eylül 2005'te doğdu.

LEWİS KOUMAS NERELİ?

Lewis Koumas, İngiltere'nin Chester kentinde doğdu. İngiltere doğumlu oyuncu, milli takım tercihini babasının ülkesi Galler'den yana kullandı.

Galler A Milli Takımı'ndaki ilk maçına 6 Haziran 2024'te Cebelitarık'a karşı yedekten girerek çıktı. İlk milli golünü Haziran 2026'da Cardiff'te Gana'ya attı: Neco Williams'ın ortasında 90+3'te kafayla attığı gol, maçı 1-1 bitirdi.

LEWİS KOUMAS'IN BABASI KİM?

Lewis Koumas'ın babası, Galler milli takımında oynamış eski futbolcu Jason Koumas. Jason Koumas kariyerinde Cardiff City formasını da giydi.

LEWİS KOUMAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Lewis Koumas, profesyonel kariyerinin büyük bölümünü kiralık olarak Championship'te geçirdi. 2024-25 sezonunda Stoke City'de 43 lig maçına çıktı, Ağustos 2025'te de Birmingham City'ye gitti.

Ocak 2026'da Liverpool'a döndü ve birkaç gün içinde bu kez Hull City'ye kiralandı. Hull'daki ilk maçında Blackburn Rovers deplasmanında yedekten girdi, dört dakika sonra maçın tek golünü attı. Sezon sonunda Liverpool'a dönen Koumas, Ağustos 2026'dan bu yana Premier League'de forma giyiyor.

LEWİS KOUMAS GERRARD'IN HANGİ REKORUNA ORTAK OLDU?

Lewis Koumas, Şampiyonlar Ligi'nde aynı maçta hem gol atıp hem asist yapan, 21 yaş ve altındaki ikinci Liverpool oyuncusu oldu. Bunu ilk yapan isim Steven Gerrard'dı; Ekim 2001'de Dinamo Kiev'e karşı.

Koumas'ın rekoru 14 Ekim 2026'da Linz'de geldi. Liverpool'un LASK'ı 6-3 yendiği maçta ilk yarıda Bradley Barcola'ya asist yaptı, 72. dakikada da takımının altıncı golünü attı. Barcola o akşam hat-trick yaptı.