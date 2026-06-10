Lewandowski Dünya Kupası'nda yok mu, neden yok? Lewandowski Dünya Kupası'na katıldı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde yaşanan büyük hayal kırıklıklarından biri de Polonya Milli Takımı cephesinde yaşandı. Avrupa futbolunun son yıllardaki en önemli golcülerinden biri olarak kabul edilen Robert Lewandowski, ülkesinin Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvada yer alamayacak yıldız isimler arasında bulunuyor. Peki, Lewandowski Dünya Kupası'nda neden yok? Detaylar haberimizde.

LEWANDOWSKI DÜNYA KUPASI'NA KATILDI MI?

Robert Lewandowski, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamadı. Polonya Milli Takımı, Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip play-off finalinde İsveç ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede İsveç, Viktor Gyökeres'in 88. dakikada kaydettiği golle Polonya'yı 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası vizesini alan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Polonya'nın turnuvaya katılma umutları sona ererken, takımın kaptanı Lewandowski de Dünya Kupası sahnesinde yer alma fırsatını kaçırdı.

LEWANDOWSKI DÜNYA KUPASI'NDA NEDEN YOK?

Robert Lewandowski'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamamasının temel nedeni Polonya Milli Takımı'nın eleme sürecini başarıyla tamamlayamaması oldu.

Polonya, Dünya Kupası bileti için çıktığı play-off finalinde İsveç'e mağlup olarak turnuva dışında kaldı. Özellikle maçın son dakikalarında gelen Viktor Gyökeres golü, Polonya'nın Dünya Kupası hayallerini sona erdiren an olarak kayıtlara geçti.