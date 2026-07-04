Lesley Ugochukwu kimdir, Lesley Ugochukwu kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, +4 yabancı kuralına uyuyor mu?

Transfer gündeminin dikkat çeken isimlerinden Lesley Ugochukwu, futbolseverlerin en çok araştırdığı oyuncular arasında yer alıyor. Lesley Ugochukwu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi takımın formasını giydiği, mevkisi ve +4 yabancı kuralına uygun olup olmadığı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte genç futbolcu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar.

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?

Lesley Ugochukwu, 26 Mart 2004 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Tam adı Chimuanya Lesley Ugochukwu olan genç futbolcu, Nijerya'nın Igbo kökenli bir aileden geliyor ve Fransa ile Nijerya çifte vatandaşlığına sahip bulunuyor. Fizik gücü, top kapma becerisi ve oyun kurulumundaki etkisiyle öne çıkan Ugochukwu, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. Kariyerini İngiltere'de sürdüren genç oyuncu, Burnley kadrosunda yer alıyor.

LESLEY UGOCHUKWU KAÇ YAŞINDA?

26 Mart 2004 doğumlu olan Lesley Ugochukwu, 21 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen futbolcu, gelişime açık yapısı ve potansiyeliyle dikkat çekiyor.

LESLEY UGOCHUKWU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lesley Ugochukwu, EFL Championship ekiplerinden Burnley'nin futbolcusudur. İngiliz ekibinde orta saha rotasyonunda görev alan genç oyuncu, hem savunma hem de hücum geçişlerindeki katkısıyla teknik ekibin güvendiği isimler arasında gösteriliyor.

LESLEY UGOCHUKWU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Rennes altyapısında başlayan Ugochukwu, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 25 Nisan 2021'de Ligue 1'de Dijon karşısında çıktı. Rennes formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

2023 yaz transfer döneminde Chelsea, genç orta sahayı kadrosuna kattı. İngiliz kulübü, Ugochukwu ile 7 yıllık sözleşme imzalarken transfer bedelinin bonuslarla birlikte yaklaşık 23,1 milyon sterline ulaştığı belirtildi.

Daha fazla forma şansı kazanması amacıyla 2024-2025 sezonunda Southampton'a kiralanan Ugochukwu, burada da Premier League ve kupa maçlarında görev aldı. Kariyerini İngiltere'de sürdüren genç futbolcu, daha sonra Burnley kadrosuna katılarak gelişimini sürdürdü.

LESLEY UGOCHUKWU'NUN MEVKİSİ NE?

Asıl mevkisi ön libero olan Lesley Ugochukwu, merkez orta saha pozisyonunda da görev yapabiliyor. Güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki başarısı, pas kalitesi ve savunma katkısıyla ön plana çıkan genç oyuncu, gerektiğinde daha geride oyun kurucu rolünü de üstlenebiliyor.

LESLEY UGOCHUKWU +4 YABANCI KURALINA UYUYOR MU?

Evet. 26 Mart 2004 doğumlu olan Lesley Ugochukwu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2003 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcular için uyguladığı +4 yabancı oyuncu kriterine uygun isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle transferi halinde genç yabancı oyuncu statüsünde değerlendirilebilir.