Leroy Sane ve İlkay Gündoğan daha önce Manchester City'de oynadı mı?

"Leroy Sané ve İlkay Gündoğan Manchester City'de oynadı mı?" sorusu, gündemdeki futbol tartışmalarının merkezinde yer alıyor. İki Alman oyuncunun Manchester City kariyerleri, kazanılan kupalar ve Guardiola etkisiyle Premier Lig tarihine damga vurmuştu.

LEROY SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN MANCHESTER CITY'DE OYNADI MI?

Dünya futbolunun son on yılına damga vuran Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde kurduğu rüya kadrolarla sayısız başarıya imza attı. Bu başarının mimarları arasında yer alan iki isim, Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan ve hızıyla rakiplerini sürklase eden Leroy Sane, futbolseverlerin hafızasında derin izler bıraktı.

Hem Leroy Sane hem de İlkay Gündoğan Manchester City forması giymiş ve kulübün altın çağının başlangıcında kilit roller üstlenmişlerdir. Her iki oyuncu da 2016 yılının yaz transfer döneminde, Pep Guardiola'nın takımın başına geçtiği ilk sezonda Manchester ekibine katıldılar.

• İlkay Gündoğan: Guardiola'nın City'deki ilk transferi olarak tarihe geçti ve kulüpte tam 7 sezon kalarak efsaneleşti.

• Leroy Sane : Schalke 04'ten büyük umutlarla transfer edildi ve City'nin hücum hattına hızıyla yeni bir soluk getirdi.

İLKAY GÜNDOĞAN: GUARDIOLA'NIN İLK GÖZDESİ VE ŞAMPİYON KAPTAN

İlkay Gündoğan, 2016 yılında Borussia Dortmund'dan transfer edildiğinde, Guardiola'nın oyun zekası üzerine kuracağı sistemin merkezindeki isimdi. City kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştuğu dönemler olsa da, her geri dönüşünde oyunun kaderini değiştirmeyi başardı.

City Kariyerindeki Önemli Başarılar: İlkay, Manchester City formasıyla 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Özellikle 2022-2023 sezonunda kaptan olarak kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası, onun kariyerinin zirve noktası oldu. Orta sahada oyun kurucu rolünün yanı sıra, kritik maçlarda attığı gollerle "skorer orta saha" kimliğini tüm dünyaya kanıtladı. 2023 yılında Barcelona'ya transfer olsa da, 2024 yılında tekrar Manchester City'ye geri dönerek taraftarları sevince boğdu.

LEROY SANE: PREMİER LİG'İN EN HIZLI YILDIZI

Leroy Sane, 2016-2020 yılları arasında Manchester City formasıyla fırtına gibi esti. Sol kanatta hızı, adam eksiltme yeteneği ve bitirici vuruşlarıyla Pep Guardiola'nın 100 puanlı şampiyonluk sezonunun (Centurions) en önemli parçalarından biriydi.

City Kariyerindeki İzleri: Sane, City formasıyla çıktığı 135 maçta 39 gol atıp 45 asist yaparak inanılmaz bir istatistik yakaladı. 2017-2018 sezonunda Premier Lig'de "Yılın Genç Oyuncusu" ödülünü kazandı. Ancak 2019 yılında yaşadığı ağır çapraz bağ sakatlığı, onun City kariyerinin sonunu hazırladı. 2020 yılında Bayern Münih'e transfer olarak Almanya'ya geri döndü. Sane'nin gidişi, City taraftarları için hala "keşke daha fazla kalsaydı" denilen bir ayrılık olarak hatırlanır.

İKİ YILDIZIN YOLLARI NASIL KESİŞTİ?

Leroy Sane ve İlkay Gündoğan sadece kulüp düzeyinde değil, Almanya Milli Takımı'nda da uzun yıllar birlikte oynadılar. Manchester City'de 2016-2020 yılları arasında 4 tam sezon boyunca aynı sahayı paylaştılar. Bu süreçte kazanılan iki Premier Lig şampiyonluğu (2018 ve 2019), bu ikilinin uyumunun ve kalitesinin bir sonucuydu.

Sane'nin kanatlardaki delici koşuları ve İlkay'ın o koşuları ödüllendiren milimetrik pasları, Premier Lig savunmacıları için tam bir kabusa dönüşmüştü.