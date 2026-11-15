Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den nereden izlenir?

Leonid meteor yağmuru bu yıl 6-30 Kasım 2026 arasında etkili ve en yoğun hali 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece görülecek. Uluslararası Meteor Örgütü'nün (IMO) hesabına göre zirve 17 Kasım 23.43 UTC'de, yani Türkiye saatiyle 18 Kasım 02.43 civarında. NASA ise zirve gecesini 16-17 Kasım olarak veriyor. Türkiye'den hava açıksa çıplak gözle izlenebiliyor.

LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

En iyi geceler 16-17 ve 17-18 Kasım. IMO'nun 14 Kasım'da güncellediği takvimde zirve, Türkiye saatiyle 18 Kasım gecesi 02.43 sularında görünüyor. Saat kesin bir an değil, tahmin. Meteorlar zirveden birkaç saat önce ve sonra da düşüyor.

NASA, gözlem için yerel saatle gece yarısından şafağa kadar olan dilimi öneriyor. 17 Kasım'da Ay ilk dördün evresinde; Ay gece yarısı civarında battığı için gecenin ikinci yarısında gökyüzü daha karanlık olacak.

LEONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Leonidler, 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük parçalardan oluşuyor. NASA'nın bilgisine göre bu kuyruklu yıldız Güneş'in çevresindeki turunu yaklaşık 33 yılda tamamlıyor. Dünya her kasımda bu parçacık bulutunun içinden geçiyor ve atmosfere giren parçalar yanarak gökyüzünde ışık çizgisi bırakıyor.

Adını, meteorların çıkıyormuş gibi göründüğü Aslan (Leo) takımyıldızından alıyor. NASA'ya göre Leonidler saniyede yaklaşık 70 kilometre hızla atmosfere giriyor ve bilinen en hızlı meteorlar arasında.

SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

IMO, ideal koşullarda saatte 15 meteor bekliyor. Bu sayı tamamen karanlık ve açık bir gökyüzü için. Işık kirliliği olan yerlerde görülen sayı çok daha düşük kalıyor; NASA karanlık bir gökyüzünde bile genelde saatte birkaç meteor görüldüğünü belirtiyor.

Leonidler zaman zaman "meteor fırtınası" da yapıyor. NASA'nın kayıtlarına göre 1966'da 15 dakika boyunca dakikada binlerce meteor düştü. Son Leonid fırtınası 2002'de yaşandı.

TÜRKİYE'DEN NEREDEN İZLENİR?

Türkiye'nin her yerinden görülebiliyor; belirleyici olan hava durumu ve ışık kirliliği. Şehir merkezinden uzak, sokak lambası olmayan açık bir alan en iyisi. Teleskop ya da dürbün gerekmiyor, meteorlar çıplak gözle izleniyor.

NASA'nın önerileri şöyle: gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklemek, telefona bakmamak ve yalnızca Aslan takımyıldızına odaklanmak yerine gökyüzünün geniş bir bölümüne bakmak. Çıkış noktasından uzakta görünen meteorların izi daha uzun oluyor. Kasım gecelerinde sıcaklık düştüğü için kalın giysi ve uzanmak için bir örtü de işe yarar.

BU HAFTA GÖKYÜZÜNDE BAŞKA NE VAR?

15 ve 16 Kasım sabahları gün doğmadan önce güneydoğu yönünde Mars ve Jüpiter yaklaşık 1,2 derece aralıkla yan yana görünüyor. Jüpiter daha parlak, Mars ise kızılımsı. İki gezegen uzayda birbirine yaklaşmıyor, yalnızca Dünya'dan bakınca aynı hizada görünüyor. Ayın son büyük gök olayı ise 24 Kasım'daki dolunay; bu dolunay bir süper Ay.