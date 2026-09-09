Lemina neden yok, Lemina Sporting Lizbon maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu?

Peki Lemina Sporting Lizbon maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mario Lemina’nın yapılan kontrollerinde sağ adduktor kas grubunda ileri-orta düzeyde strain, yani kanama ve zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Bu nedenle Gabonlu futbolcunun Sporting Lizbon karşılaşmasının kadrosunda yer almadığı ifade ediliyor.

LEMİNA SPORTİNG LİZBON MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Mario Lemina'nın neden kadroda yer almadığı merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun Sporting Lizbon maçı kafilesinde bulunmaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Özellikle Lemina'nın sakat olup olmadığı ve karşılaşmada neden forma giyemeyeceği araştırılmaya başlandı.

LEMİNA SAKAT MI?

Galatasaray'da Mario Lemina'nın yapılan kontrollerinde sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, kanama ve zorlanma tespit edildi. Gabonlu futbolcunun sakatlığı nedeniyle tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Lemina'nın Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymesi mümkün olmayacak. Tecrübeli orta sahanın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tedavi sürecinin sürdüğü aktarıldı.

LEMİNA SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Mario Lemina, yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray'ın Sporting Lizbon karşılaşmasında kadroda yer almıyor. Sağ adduktor bölgesindeki sakatlığı bulunan futbolcunun tedavisine devam edilirken, teknik heyet de oyuncuyu riske etmeme kararı aldı.

Lemina'nın yokluğu Galatasaray'ın orta saha planlamasında önemli bir eksiklik olarak öne çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncunun ne zaman takıma döneceğini de merak ediyor.

LEMİNA CEZALI MI?

Mario Lemina'nın Sporting Lizbon maçında kadroda bulunmamasının nedeni ceza değil, sakatlık. Oyuncunun sağ adduktor adale grubunda yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

SİNGO SPORTİNG LİZBON MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'da Lemina'nın yanı sıra Wilfried Singo da Sporting Lizbon maçında forma giyemeyecek. Singo'nun yapılan kontrollerinde sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildi.

Futbolcunun tedavisinin sürdüğü ve milli ara sonrasında takıma dönmesinin beklendiği aktarıldı. Böylece Singo'nun da karşılaşmada forma giyememesinin nedeni ceza değil, yaşadığı sakatlık oldu.

LEMİNA VE SİNGO SAKATLIK DURUMU

Galatasaray'da Sporting Lizbon maçı öncesinde yaşanan sakatlıklar teknik heyetin kadro planlamasını da etkiledi. Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubundaki sakatlığı, Wilfried Singo'nun ise sağ uyluk bölgesindeki hasarı nedeniyle tedavileri devam ediyor.

Sonuç olarak Lemina'nın Sporting Lizbon maçında olmamasının nedeni sakatlık, cezalı olması değil. Singo'nun yokluğunun nedeni de yine sakatlık olarak açıklandı.