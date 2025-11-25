Lemina neden yok, Lemina yedek mi (Galatasaray Union SG)?

Sarı-kırmızılılar ile Union SG arasında oynanacak dev Şampiyonlar Ligi randevusu öncesinde yayın ayrıntıları sporseverlerin araştırma konusu haline gelmiş durumda. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluşu ve erişim seçeneklerini öğrenmeye çalışıyor. Ayrıca Lemina'nın Galatasaray–Union SG maçında forma giyememesinin arkasındaki neden de en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, futbolseverlere TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM AYRINTILARIYLA GALATASARAY–ST. GILLOISE MAÇI CANLI İZLEME

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallardan izlenebilir. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde takip edilebilecek.

GALATASARAY–ST. GILLOISE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki bu önemli Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 25 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.

GALATASARAY–ST. GILLOISE MAÇININ BAŞLAMA SAATİ

Dev maç, UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre 20.45'te başlayacak.

LEMİNA NEDEN KADRODA YOK?

Lemina'nın, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu karşılaşmada forma giymeyecek.

GALATASARAY–ST. GILLOISE KARŞILAŞMASININ STAT BİLGİLERİ

Sarı-kırmızılı ekip ile St. Gilloise'yi karşı karşıya getirecek mücadele, İstanbul'daki Rams Park stadında oynanacak.