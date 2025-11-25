Haberler

Lemina neden yok, Lemina yedek mi (Galatasaray Union SG)?

Lemina neden yok, Lemina yedek mi (Galatasaray Union SG)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde St. Gilloise karşısında son derece önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbol tutkunları ise maçın hangi kanalda ekranlara geleceğini, başlama saatini ve yayının şifreli olup olmadığını merak ediyor. Öte yandan Lemina'nın bu karşılaşmada neden kadroda yer almadığı da taraftarların gündemde tuttuğu bir diğer konu.

Sarı-kırmızılılar ile Union SG arasında oynanacak dev Şampiyonlar Ligi randevusu öncesinde yayın ayrıntıları sporseverlerin araştırma konusu haline gelmiş durumda. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluşu ve erişim seçeneklerini öğrenmeye çalışıyor. Ayrıca Lemina'nın Galatasaray–Union SG maçında forma giyememesinin arkasındaki neden de en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, futbolseverlere TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM AYRINTILARIYLA GALATASARAY–ST. GILLOISE MAÇI CANLI İZLEME

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallardan izlenebilir. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde takip edilebilecek.

GALATASARAY–ST. GILLOISE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki bu önemli Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 25 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.

GALATASARAY–ST. GILLOISE MAÇININ BAŞLAMA SAATİ

Dev maç, UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre 20.45'te başlayacak.

LEMİNA NEDEN KADRODA YOK?

Lemina'nın, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu karşılaşmada forma giymeyecek.

Lemina neden yok (Galatasaray Union SG)?

GALATASARAY–ST. GILLOISE KARŞILAŞMASININ STAT BİLGİLERİ

Sarı-kırmızılı ekip ile St. Gilloise'yi karşı karşıya getirecek mücadele, İstanbul'daki Rams Park stadında oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Goller üst üste kaçıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.