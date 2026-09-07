Leao Sporting Lizbon'da oynadı mı, eao Sporting Lizbon'da ne zaman oynadı, Rafael Leao hangi takımlarda oynadı?

Rafael Leao’nun hangi takımlarda oynadığı da kariyerine dair araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Sporting Lizbon’un ardından 2018’de Lille’e transfer olan yıldız futbolcu, 2019’da Milan’a geçti ve burada önemli başarılara imza attı. Leao’nun kariyerinde Sporting Lizbon, Lille ve Milan’ın yanı sıra 2026 itibarıyla Galatasaray da yer alıyor.

LEAO SPORTİNG LİZBON’DA OYNADI MI?

Futbolseverlerin kariyeriyle ilgili en çok araştırdığı isimlerden biri olan Rafael Leao’nun Sporting Lizbon geçmişi merak ediliyor. Portekizli yıldız, Sporting Lizbon altyapısında yetişti ve kulübün B takımında forma giydikten sonra 2017-2018 sezonunda A takım seviyesine yükseldi. Leao, Sporting Lizbon A takımıyla toplam 4 resmi maçta görev yaparken 1 gol kaydetti.

RAFAEL LEAO SPORTİNG LİZBON’DA NE ZAMAN OYNADI?

Rafael Leao, Sporting Lizbon A takımında 2017-2018 sezonunda forma giydi. Aynı dönemde Sporting Lizbon B takımında da görev alan genç futbolcu, burada daha fazla süre alarak profesyonel kariyerinin ilk adımlarını attı. Leao’nun Sporting CP A takımındaki dönemi kısa sürerken, 2018 yazında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer oldu.

RAFAEL LEAO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Rafael Leao’nun profesyonel kariyerinde sırasıyla Sporting Lizbon, Lille ve Milan öne çıkıyor. Sporting Lizbon altyapısından yetişen futbolcu, 2018-2019 sezonunda Lille formasıyla Fransa’da mücadele etti. Lille’de geçirdiği tek sezonda 26 resmi maçta 8 gol atan Leao, gösterdiği performansın ardından 2019 yılında Milan’a transfer oldu.

LEAO MİLAN’DA NE KADAR OYNADI?

Rafael Leao, Milan formasıyla kariyerinin en uzun dönemini geçirdi. 2019 yılında İtalyan ekibine katılan Portekizli oyuncu, yedi sezon boyunca Milan’ın önemli hücum oyuncularından biri oldu. Bu süreçte Serie A şampiyonluğu da yaşayan Leao, 2021-2022 sezonunda Milan’ın lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı. 2026 yazında ise Milan’dan ayrılarak Galatasaray’a transfer oldu.

RAFAEL LEAO’NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Rafael Leao’nun kariyerindeki kulüpler şöyle sıralanıyor:

• Sporting Lizbon U19

• Sporting Lizbon B

• Sporting Lizbon

• Lille

• Milan

• Galatasaray

Dolayısıyla “Leao Sporting Lizbon’da oynadı mı?” sorusunun yanıtı evet. Portekizli yıldız, Sporting Lizbon altyapısından yetişerek kulübün B ve A takımlarında forma giydi. A takım seviyesinde ise özellikle 2017-2018 sezonunda görev yaptı.